К эротическому флешмобу в Сети присоединились студентки медколледжа и будущие строители

Интернет захватил новый эротический флешмоб. Студенты в поддержку ульяновских
курсантов-летчиков выкладывают в Сеть новые откровенные ролики.
На этот раз повторить танцевальные движения будущих летчиков из Ульяновска под Satisfaction Бенни Бенасси попытались студентки медицинского колледжа.
Эротический танец на песню итальянского диджея появился в Интернете на днях. Студенты Ульяновского института гражданской авиации первыми решили перетанцевать британских военных.
Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение. Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, а также учащиеся строительного техникума.
Эротический танец на песню итальянского диджея появился в Интернете на днях. Студенты Ульяновского института гражданской авиации первыми решили перетанцевать британских военных.
Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение. Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, а также учащиеся строительного техникума.
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