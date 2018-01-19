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    К эротическому флешмобу в Сети присоединились студентки медколледжа и будущие строители

    13 комментариев
    • Фото: youtube.com
    К эротическому флешмобу в Сети присоединились студентки медколледжа и будущие строители

    К эротическому флешмобу в Сети присоединились студентки медколледжа и будущие строители

    К эротическому флешмобу в Сети присоединились студентки медколледжа и будущие строители
  • Фото: youtube.com

    • Интернет захватил новый эротический флешмоб. Студенты в поддержку ульяновских курсантов-летчиков выкладывают в Сеть новые откровенные ролики.

    На этот раз повторить танцевальные движения будущих летчиков из Ульяновска под Satisfaction Бенни Бенасси попытались студентки медицинского колледжа.

    Эротический танец на песню итальянского диджея появился в Интернете на днях. Студенты Ульяновского института гражданской авиации первыми решили перетанцевать британских военных.

    смотретьУльяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов
    Ульяновские педагоги ответят за эротические танцы курсантов
    Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение. Однако прокуратура не нашла оснований для отчисления молодых людей. Будущих летчиков поддержали студенты-аграрии, курсанты МЧС, а также учащиеся строительного техникума.



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