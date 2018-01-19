Курсанты МЧС выложили свою эротическую версию клипа Satisfaction

Курсанты МЧС поддержали будущих летчиков из Ульяновска и сняли свой откровенный клип.
В Сети обсуждают новое видео с молодыми людьми, танцующими в трусах и синих футболках с символикой МЧС. Видео можно посмотреть в Telegram-канале НТВ.
Эротический танец на песню Satisfaction появился в Интернете на днях. Студенты Ульяновского института гражданской авиации решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и трусах откровенно танцуют в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение.
А вот Приволжская транспортная прокуратура фактов нарушения правил внутреннего распорядка, предусматривающих дисциплинарное взыскание, в ролике не обнаружила. Пользователи Сети шутят: скандал позволил взглянуть на российских студентов с другой стороны.
Эротический танец на песню Satisfaction появился в Интернете на днях. Студенты Ульяновского института гражданской авиации решили перетанцевать британских военных. В ролике будущие летчики в фуражках и трусах откровенно танцуют в комнатах общежития. Видео вызвало шквал недовольства. Политики и общественные деятели потребовали отчислить студентов за аморальное поведение.
А вот Приволжская транспортная прокуратура фактов нарушения правил внутреннего распорядка, предусматривающих дисциплинарное взыскание, в ролике не обнаружила. Пользователи Сети шутят: скандал позволил взглянуть на российских студентов с другой стороны.
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