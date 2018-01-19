В Совфеде предлагают принять меры по регулированию соцсетей после нападений в школах

Сенатор Елена Мизулина высказала мнение, что участившиеся случаи нападений в школах России могут быть целенаправленной акцией, организованной через социальные сети.
По ее мнению, стоит принять меры по регулированию социальных сетей после ряда ЧП в российских школах.
Елена Мизулина: «На следующей неделе мы проведем в рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры».
Сенатор назвала жутким нападение ученика с топором в бурятской школе. При этом она отметила, что это не первое ЧП в учебном учреждении за последнее время. Поэтому она считает, что на ситуацию нужно смотреть системно, передает ТАСС.
Елена Мизулина: «Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц».
Она заявила, что в Сети в таких группах среди детей активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая, поэтому все можно начать сначала, как в игре.
Елена Мизулина: «Детям даются различные задания, в том числе предлагают нападать на полицейских и совершать иные антисоциальные действия, за которые получаются оценки».
Сенатор подчеркнула, что полиции надо обратить внимание на группы в Сети, где распространяется подобная информация.
Елена Мизулина: «Это новая реальность, нужно срочно принимать меры. Причем сами соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента».
Сегодня утром девятиклассник напал на учеников 7-го класса в школе в поселке Сосновый Бор. Подросток был вооружен топором. Перед тем как наброситься на детей, он поджег класс. Пострадали семь человек, самого нападавшего доставили в больницу под конвоем.
В минувший понедельник похожее нападение произошло в Перми. Двое подростков пришли в школу, вооруженные ножами. Они напали на учеников младших классов.
Кроме того, произошел инцидент в школе в Челябинской области, где во время драки на перемене один школьник ранил другого ножом.
Елена Мизулина: «На следующей неделе мы проведем в рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры».
Сенатор назвала жутким нападение ученика с топором в бурятской школе. При этом она отметила, что это не первое ЧП в учебном учреждении за последнее время. Поэтому она считает, что на ситуацию нужно смотреть системно, передает ТАСС.
Елена Мизулина: «Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц».
Она заявила, что в Сети в таких группах среди детей активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая, поэтому все можно начать сначала, как в игре.
Елена Мизулина: «Детям даются различные задания, в том числе предлагают нападать на полицейских и совершать иные антисоциальные действия, за которые получаются оценки».
Сенатор подчеркнула, что полиции надо обратить внимание на группы в Сети, где распространяется подобная информация.
Елена Мизулина: «Это новая реальность, нужно срочно принимать меры. Причем сами соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента».
Сегодня утром девятиклассник напал на учеников 7-го класса в школе в поселке Сосновый Бор. Подросток был вооружен топором. Перед тем как наброситься на детей, он поджег класс. Пострадали семь человек, самого нападавшего доставили в больницу под конвоем.
В минувший понедельник похожее нападение произошло в Перми. Двое подростков пришли в школу, вооруженные ножами. Они напали на учеников младших классов.
Кроме того, произошел инцидент в школе в Челябинской области, где во время драки на перемене один школьник ранил другого ножом.
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