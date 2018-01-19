Лавров осудил попытки «интерпретировать» нацизм

Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия. Об этом Сергей Лавров заявил на заседании Совбеза ООН в
Нью-Йорке. Дискуссия была непростой — под угрозой сделка по иранской ядерной программе. Еще сложнее оказалось договориться по ситуации в Северной Корее и химическому оружию в Сирии.
Заседание СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения проходило под председательством Казахстана, который в свое время сознательно отказался от ядерного арсенала. Поэтому президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел необходимым лично поделиться безъядерным опытом своей страны для мирного разрешения ситуации на Корейском полуострове. По словам Назарбаева, достичь компромисса Совету Безопасности мешает недоверие государств друг к другу.
Но о каком доверии можно говорить, если на недавнюю встречу по Северной Корее в Ванкувере Россию и Китай даже не пригласили? От российско-китайского плана о заморозке всех военных учений в регионе в ответ на замораживание Северной Кореей испытаний ракет Соединенные Штаты отказались и, невзирая на сигналы со стороны Северной Кореи о готовности начать диалог, откровенно дали понять, что собираются продолжать давление на Пхеньян, в том числе и новыми санкциями. Хотя даже генсек ООН Антониу Гутерриш просил воспользоваться моментом и возобновить дипломатический процесс
Кроме ситуации на Корейском полуострове обсуждали также перспективы договоренностей по ядерной программе Ирана, от которых США намерены либо отказаться, либо переписать так, что это не устроит исламскую республику. Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что это может привести к опасному обострению ситуации во всем мире.
Сергей Лавров также отметил опасность попадания химического оружия в руки боевиков в Сирии и предложил вновь запустить механизм расследования применения отравляющих веществ, который раньше, по мнению России, работал с нарушениями, обвиняя во всем сирийское правительство. Москва также предлагает принять Международную конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом, но это не устраивает Вашингтон. Постпред США Никки Хейли российские инициативы раскритиковала.
Никки Хейли: «Одно государство мешает тому, чтобы Совет Безопасности выполнил свой долг. Это государство — Россия. Именно Россия наложила вето на три резолюции о продлении срока действия Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев его применения».
Но выступления американского постпреда Сергей Лавров не услышал, покинув зал. МИД России вместе с Российским еврейским конгрессом открыли в ООН экспозицию посвященную холокосту, на которую пришли бывшие узники нацистских концлагерей, и заставлять их ждать министр совершенно не хотел. К тому же уже несколько раз Россия пыталась провести через Совет Безопасности резолюцию о необходимости борьбы с нацизмом, но именно США, говоря о защите свободы слова, этому противодействуют.
Сергей Лавров: «Я думаю, что сегодняшняя выставка призвана послать еще один сигнал, что такие попытки интерпретировать нацизм неприемлемы».
Глава российского внешнеполитического ведомства также провел ряд двусторонних встреч в Нью-Йорке, но беседы с госсекретарем США Тиллерсоном не получилось: главный американский дипломат якобы никак не успевал прилететь в Нью-Йорк.
Впереди у Сергея Лаврова участие в заседании по безопасности в Афганистане, и на нем наверняка тоже станет очевидна разница в подходах России и США к конфликту, который тянется уже 16 лет.
Но о каком доверии можно говорить, если на недавнюю встречу по Северной Корее в Ванкувере Россию и Китай даже не пригласили? От российско-китайского плана о заморозке всех военных учений в регионе в ответ на замораживание Северной Кореей испытаний ракет Соединенные Штаты отказались и, невзирая на сигналы со стороны Северной Кореи о готовности начать диалог, откровенно дали понять, что собираются продолжать давление на Пхеньян, в том числе и новыми санкциями. Хотя даже генсек ООН Антониу Гутерриш просил воспользоваться моментом и возобновить дипломатический процесс
Кроме ситуации на Корейском полуострове обсуждали также перспективы договоренностей по ядерной программе Ирана, от которых США намерены либо отказаться, либо переписать так, что это не устроит исламскую республику. Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что это может привести к опасному обострению ситуации во всем мире.
Сергей Лавров также отметил опасность попадания химического оружия в руки боевиков в Сирии и предложил вновь запустить механизм расследования применения отравляющих веществ, который раньше, по мнению России, работал с нарушениями, обвиняя во всем сирийское правительство. Москва также предлагает принять Международную конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом, но это не устраивает Вашингтон. Постпред США Никки Хейли российские инициативы раскритиковала.
Никки Хейли: «Одно государство мешает тому, чтобы Совет Безопасности выполнил свой долг. Это государство — Россия. Именно Россия наложила вето на три резолюции о продлении срока действия Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев его применения».
Но выступления американского постпреда Сергей Лавров не услышал, покинув зал. МИД России вместе с Российским еврейским конгрессом открыли в ООН экспозицию посвященную холокосту, на которую пришли бывшие узники нацистских концлагерей, и заставлять их ждать министр совершенно не хотел. К тому же уже несколько раз Россия пыталась провести через Совет Безопасности резолюцию о необходимости борьбы с нацизмом, но именно США, говоря о защите свободы слова, этому противодействуют.
Сергей Лавров: «Я думаю, что сегодняшняя выставка призвана послать еще один сигнал, что такие попытки интерпретировать нацизм неприемлемы».
Глава российского внешнеполитического ведомства также провел ряд двусторонних встреч в Нью-Йорке, но беседы с госсекретарем США Тиллерсоном не получилось: главный американский дипломат якобы никак не успевал прилететь в Нью-Йорк.
Впереди у Сергея Лаврова участие в заседании по безопасности в Афганистане, и на нем наверняка тоже станет очевидна разница в подходах России и США к конфликту, который тянется уже 16 лет.
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