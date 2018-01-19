Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия

Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, но поддерживает продление моратория на его использование. Такое заявление сегодня сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.
Сегодняшнее заседание было посвящено не только Северной Корее, а теме нераспространения оружия массового уничтожения в целом. Участники обсудили целый ряд проблем, которые стоят перед мировым сообществом.
Глава российского МИДа подробно остановился на проблеме соглашения по ядерной программе Ирана, из которого Соединенные Штаты намерены выйти. По словам Лаврова, это может привести к опасным последствиям для всего мира.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы „5+1“, станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной Россией и Китаем „дорожной карты“ в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы».
Говорили также о Сирии. В частности, о проблеме попадания химического оружия в руки боевиков. Россия вновь предложила сформировать новый механизм расследования случаев применения отравляющих веществ, а также принять Международную конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.
Ранее в Ванкувере прошел саммит по КНДР, на котором США объявили о намерении продолжать усиливать давление на Пхеньян и расширять санкции. Таким образом, США пытаются добиться отказа КНДР от разработки ядерного оружия.
Глава российского МИДа подробно остановился на проблеме соглашения по ядерной программе Ирана, из которого Соединенные Штаты намерены выйти. По словам Лаврова, это может привести к опасным последствиям для всего мира.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы „5+1“, станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной Россией и Китаем „дорожной карты“ в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы».
Говорили также о Сирии. В частности, о проблеме попадания химического оружия в руки боевиков. Россия вновь предложила сформировать новый механизм расследования случаев применения отравляющих веществ, а также принять Международную конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом.
Ранее в Ванкувере прошел саммит по КНДР, на котором США объявили о намерении продолжать усиливать давление на Пхеньян и расширять санкции. Таким образом, США пытаются добиться отказа КНДР от разработки ядерного оружия.
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