«Давление будет продолжено»: США отказались от диалога с КНДР

В Ванкувере Соединенные Штаты и их союзники обсудили меры, способные усилить давление на Пхеньян. На переговоры приехали министры иностранных дел двух десятков стран, но встреча завершилась без конкретных результатов. Главы ведомств в очередной раз пригрозили КНДР санкциями и заявили о необходимости более жесткой политики.
За несколько часов до начала министерской встречи в Ванкувере по ситуации на Корейском полуострове японская телекомпания NHK передала в эфир срочную новость о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Через 5 минут последовало опровержение. Информация оказалась фальшивкой, чьей-то ошибкой, как и недавнее сообщение о ракетном ударе по Гавайям, но тон заседанию был задан. Говорили не о безопасности, а об усилении давления на Пхеньян.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы не позволим Северной Корее вбить клин в нашу решимость и солидарность. Мы отвергаем подход „двойной заморозки“. Давление будет продолжено».
В Ванкувере собрались дипломаты из 20 стран, при этом на встречу не пригласили ни Россию, ни Китай, наиболее заинтересованных в мирном урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи. Именно Москва и Пекин предложили заморозить эскалацию на полуострове: Северной Корее прекратить испытания ракет, а Соединенным Штатам и Южной Корее перестать проводить военные учения в регионе. Но теперь этот план отвергнут Вашингтоном. У России, впрочем, не было иллюзий относительно этой встречи, только опасения.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Не только Россия не была приглашена, но и Китай. При всем уважении к тем, кто затеял эту инициативу, я не ожидаю ничего продуктивного, лишь бы не произошло ничего контрпродуктивного. Это уже будет хорошим результатом. Хотя в это верится с трудом, так как повестка дня звучит как „усиление давления на Северную Корею“».
Соединенные Штаты и их союзники даже не стали принимать в расчет явные сигналы со стороны Пхеньяна о готовности начать диалог. Первую официальную встречу между представителями двух Корей по поводу участия северокорейских спортсменов в грядущих Олимпийских играх в Пхёнчхане назвали отвлекающим маневром и попыткой КНДР выиграть время, чтобы продолжить наращивать свой ядерный арсенал.
Рекс Тиллерсон: «Мы надеемся, что северокорейский режим поймет: ситуация только становится хуже».
В ответ на очередные американские угрозы КНДР сегодня откликнулась на твит Дональда Трампа, в котором тот заявил, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем у Ким Чен Ына. Центральная газета Северной Кореи Rodong Sinmun назвала этот выпад президента США «криками сумасшедшего». В публикации издания есть такие строки: «Его слова говорят о плачевном состоянии психики этого неудачника, который отчаянно пытается остановить мощное наступление нашего народа и армии».
Наблюдатели уже отметили, что если Трамп свой твит опубликовал 3 января, то Северная Корея ответ на него оттягивала почти 2 недели и решила ответить только сейчас, когда стало очевидно, что Вашингтон намерен разговаривать с Пхеньяном не на равных, а исключительно с позиции силы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, тем временем США продолжают готовиться к возможной войне с Северной Кореей. На авиабазу Гуам перебросили 3 стратегических бомбардировщика B-2, способных нести ядерное оружие. И в регион отправлен уже третий американский авианосец — Carl Vinson. Кроме этого, по данным The New York Times, на многих американских военных базах внутри страны постоянно отрабатываются различные сценарии боевых операций против Пхеньяна.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы не позволим Северной Корее вбить клин в нашу решимость и солидарность. Мы отвергаем подход „двойной заморозки“. Давление будет продолжено».
В Ванкувере собрались дипломаты из 20 стран, при этом на встречу не пригласили ни Россию, ни Китай, наиболее заинтересованных в мирном урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи. Именно Москва и Пекин предложили заморозить эскалацию на полуострове: Северной Корее прекратить испытания ракет, а Соединенным Штатам и Южной Корее перестать проводить военные учения в регионе. Но теперь этот план отвергнут Вашингтоном. У России, впрочем, не было иллюзий относительно этой встречи, только опасения.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Не только Россия не была приглашена, но и Китай. При всем уважении к тем, кто затеял эту инициативу, я не ожидаю ничего продуктивного, лишь бы не произошло ничего контрпродуктивного. Это уже будет хорошим результатом. Хотя в это верится с трудом, так как повестка дня звучит как „усиление давления на Северную Корею“».
Соединенные Штаты и их союзники даже не стали принимать в расчет явные сигналы со стороны Пхеньяна о готовности начать диалог. Первую официальную встречу между представителями двух Корей по поводу участия северокорейских спортсменов в грядущих Олимпийских играх в Пхёнчхане назвали отвлекающим маневром и попыткой КНДР выиграть время, чтобы продолжить наращивать свой ядерный арсенал.
Рекс Тиллерсон: «Мы надеемся, что северокорейский режим поймет: ситуация только становится хуже».
В ответ на очередные американские угрозы КНДР сегодня откликнулась на твит Дональда Трампа, в котором тот заявил, что его ядерная кнопка «больше и мощнее», чем у Ким Чен Ына. Центральная газета Северной Кореи Rodong Sinmun назвала этот выпад президента США «криками сумасшедшего». В публикации издания есть такие строки: «Его слова говорят о плачевном состоянии психики этого неудачника, который отчаянно пытается остановить мощное наступление нашего народа и армии».
Наблюдатели уже отметили, что если Трамп свой твит опубликовал 3 января, то Северная Корея ответ на него оттягивала почти 2 недели и решила ответить только сейчас, когда стало очевидно, что Вашингтон намерен разговаривать с Пхеньяном не на равных, а исключительно с позиции силы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, тем временем США продолжают готовиться к возможной войне с Северной Кореей. На авиабазу Гуам перебросили 3 стратегических бомбардировщика B-2, способных нести ядерное оружие. И в регион отправлен уже третий американский авианосец — Carl Vinson. Кроме этого, по данным The New York Times, на многих американских военных базах внутри страны постоянно отрабатываются различные сценарии боевых операций против Пхеньяна.
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