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    Лавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия. дипломатия, Лавров, ООН, Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия

    Лавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Лавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия

    Лавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия

    Лавров принимает участие в дебатах в ООН о нераспространении ядерного оружия
    • Фото: Щербак Александр / ТАСС

      • Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в дебатах в ООН, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения. Это происходит на фоне обвинений в адрес Москвы, которые звучат от американского руководства. В частности, президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон считают, что Россия никак не помогает в сложной ситуации вокруг Северной Кореи.

      Сегодняшнее заседание Совбеза ООН посвящено не только Северной Корее. Заявленная тема — нераспространение ядерного оружия. Председательствует впервые в истории Казахстан — страна, которая в свое время отказалась от ядерного арсенала и хочет поделиться своим опытом. Поэтому в Нью-Йорк приехал президент Нурсулатн Назарбаев. Также в заседании принимают участие президент Польши Анджей Дуда, генсек ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие главы внешнеполитических стран мира, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      Безусловно, проблема Северной Кореи — одна из наиболее остро стоящих перед мировым сообществом. Тем более что два дня назад в Ванкувере закончился саммит по КНДР, на котором США объявили о намерении продолжать усиливать давление на Пхеньян и расширять санкции. Таким образом, США пытаются добиться отказа КНДР от разработки ядерного оружия. Россия и Китай настаивают на поиске дипломатических путей и проведении переговоров.

      Накануне президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинили Россию в нарушении санкционного режима в отношении КНДР — по версии американской стороны, Москва якобы тайно поставляет Пхеньяну топливо.

      Генсек ООН в свою очередь отметил, что необходимо использовать все доступные возможности для дипломатического разрешения корейского кризиса. По его словам, сейчас важно обратить внимание на то, что Сеул и Пхеньян начали диалог.

      Антониу Гуттериш: «Ситуация на Корейском полуострове является опасной. Я по-прежнему обеспокоен возможным риском военной конфронтации и невообразимыми последствиями. Я приветствую твердую решимость Совета Безопасности в ответ на ядерные испытания, пуски баллистических ракет, произведенные КНДР вопреки резолюции СБ ООН».

      Поиск компромисса — главная задача, которая стоит сегодня перед Советом Безопасности ООН.

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