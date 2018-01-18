Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

Россия может занять до четверти мирового рынка органической продукции, заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев. Главное — это земля, не загрязненная удобрениями и ядохимикатами, а в России такой много.
Законопроект о регулировании рынка органики обсуждался на заседании правительства. Дмитрий Медведев отметил, что тема популярная — люди стали следить за здоровьем, правильно питаться, покупать овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо — без антибиотиков. Но рынок во многом стихийный.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Сейчас, кстати, отметку „органическая продукция“ можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак „био“, „эко“, „фермерский“, „натуральный“ и еще какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены».
По новому закону, право на знак «органическая продукция» будут выдавать только после проверки, по итогам которой производители попадут в госреестр. Участники этого «белого списка» смогут рассчитывать на господдержку.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Сейчас, кстати, отметку „органическая продукция“ можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак „био“, „эко“, „фермерский“, „натуральный“ и еще какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены».
По новому закону, право на знак «органическая продукция» будут выдавать только после проверки, по итогам которой производители попадут в госреестр. Участники этого «белого списка» смогут рассчитывать на господдержку.
Комментарии