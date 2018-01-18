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    Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников. Медведев, правительство РФ, продукты, сельское хозяйство, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

    Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

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    Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

    Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

    Медведев пообещал зачистить рынок органической продукции от мошенников

      Россия может занять до четверти мирового рынка органической продукции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Главное — это земля, не загрязненная удобрениями и ядохимикатами, а в России такой много.

      Законопроект о регулировании рынка органики обсуждался на заседании правительства. Дмитрий Медведев отметил, что тема популярная — люди стали следить за здоровьем, правильно питаться, покупать овощи и фрукты, выращенные без химикатов, мясо — без антибиотиков. Но рынок во многом стихийный.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Сейчас, кстати, отметку „органическая продукция“ можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак „био“, „эко“, „фермерский“, „натуральный“ и еще какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены».

      По новому закону, право на знак «органическая продукция» будут выдавать только после проверки, по итогам которой производители попадут в госреестр. Участники этого «белого списка» смогут рассчитывать на господдержку.

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