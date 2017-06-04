«Натуральные» уловки: что скрывается за маркировками «эко», «био», «органик» на продуктах

Продавцы трав, овощей, фруктов и ягод смело штампуют на упаковках модное слово «натурально», даже если они щедро поливали урожай химией. Но красителей, ароматизаторов и других синтетических добавок в них действительно нет. Так неужели натуральность, за которую многие готовы переплачивать, — всего лишь маркетинговая уловка? Есть ли польза от таких продуктов?
1. Чем продукты с надписью «натурально», «эко», «био», «органик» на упаковке отличаются от остальных?
Зачастую вообще ничем. В Европе надпись «био», «эко», «натурель» можно поставить только с разрешения специальной комиссии, которая пришла бы без предупреждения и убедилась бы, что поливаешь чистой водой, что не используешь химикаты, семена ГМО, гормоны роста. А если это не овощи и фрукты, а свиньи и коровы, то они должны содержаться в чистоте, есть только травку, минимум прививок и никаких антибиотиков.
А в России таких стандартов нет, и эту область никто не контролирует.
2. Как отличить действительно натуральные экологически чистые и безопасные продукты от других?
В России это почти невозможно. Если ты лично не знаком с производителем или фермером, если ты не пищевой технолог, который легко расшифровывает состав, то наверняка станешь жертвой маркетологов. У них даже термин есть специальный для маскировки товаров под «эко» — гринвошинг, что в переводе с английского — «зеленое отмывание».
3. Настоящие экопродукты действительно полезнее и за них стоит переплачивать?
Ученые Стэндфордского университета изучили 237 научных работ о химическом составе и питательной ценности лучших экопродуктов и сравнили их с такими же, но без приставки «эко». Оказалось, что они одинаковые. В эколимонах, например, витамина С не больше, чем в промышленных. А в моркови и картофеле столько же витамина А. В Великобритании после этого даже запретили в рекламе говорить, что экопища полезнее обычной.
4. Органические продукты не обрабатывают пестицидами?
До прилавка выращенные с соблюдением технологий овощи и фрукты доходят без следов пестицидов. И если их хорошенько помыть, то бояться нечего.
А с натуральными продуктами есть лукавство. Фермеры вынуждены их обрабатывать все равно. Да, синтетических пестицидов меньше, однако есть 26 видов органических ядов, которые ничуть не слабее, зато дороже.
5. То есть кругом все одинаковое и обман?
Ориентироваться на этикетку и слепо верить словам не стоит. Ведь нефть — тоже натуральный продукт, созданный самой природой. Так что нужно внимательно читать состав, доверять проверенным маркам, налегать на сезонные для своего региона продукты, а главное — только на свежие.
Подробности — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
Зачастую вообще ничем. В Европе надпись «био», «эко», «натурель» можно поставить только с разрешения специальной комиссии, которая пришла бы без предупреждения и убедилась бы, что поливаешь чистой водой, что не используешь химикаты, семена ГМО, гормоны роста. А если это не овощи и фрукты, а свиньи и коровы, то они должны содержаться в чистоте, есть только травку, минимум прививок и никаких антибиотиков.
А в России таких стандартов нет, и эту область никто не контролирует.
2. Как отличить действительно натуральные экологически чистые и безопасные продукты от других?
В России это почти невозможно. Если ты лично не знаком с производителем или фермером, если ты не пищевой технолог, который легко расшифровывает состав, то наверняка станешь жертвой маркетологов. У них даже термин есть специальный для маскировки товаров под «эко» — гринвошинг, что в переводе с английского — «зеленое отмывание».
3. Настоящие экопродукты действительно полезнее и за них стоит переплачивать?
Ученые Стэндфордского университета изучили 237 научных работ о химическом составе и питательной ценности лучших экопродуктов и сравнили их с такими же, но без приставки «эко». Оказалось, что они одинаковые. В эколимонах, например, витамина С не больше, чем в промышленных. А в моркови и картофеле столько же витамина А. В Великобритании после этого даже запретили в рекламе говорить, что экопища полезнее обычной.
4. Органические продукты не обрабатывают пестицидами?
До прилавка выращенные с соблюдением технологий овощи и фрукты доходят без следов пестицидов. И если их хорошенько помыть, то бояться нечего.
А с натуральными продуктами есть лукавство. Фермеры вынуждены их обрабатывать все равно. Да, синтетических пестицидов меньше, однако есть 26 видов органических ядов, которые ничуть не слабее, зато дороже.
5. То есть кругом все одинаковое и обман?
Ориентироваться на этикетку и слепо верить словам не стоит. Ведь нефть — тоже натуральный продукт, созданный самой природой. Так что нужно внимательно читать состав, доверять проверенным маркам, налегать на сезонные для своего региона продукты, а главное — только на свежие.
Подробности — в видеоматериале программы «НашПотребНадзор».
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