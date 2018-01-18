Жириновский попросил американских хакеров помочь ему на выборах президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поверит во вмешательство России в президентские выборы в США, если американские хакеры помогут ему победить на выборах главы государства в марте.
Владимир Жириновский в шутку предложил американским хакерам помочь ему на президентских выборах. Если им удастся сделать его президентом, он поверит в то, что Россия оказывала влияние на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах, передает РИА Новости. Стоит отметить, что Россия неоднократно отрицала влияние на результаты американских выборов, указывая на отсутствие доказательств.
Владимир Жириновский: «Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа».
Выборы президента в России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала в декабре. Действующий глава государства Владимир Путин решил баллотироваться как самовыдвиженец. А Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.
Между тем в Совете Федерации накануне обсуждались меры, которые позволят исключить любые попытки внешнего влияния на российскую политику.
Владимир Жириновский: «Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа».
Выборы президента в России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала в декабре. Действующий глава государства Владимир Путин решил баллотироваться как самовыдвиженец. А Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом на пост главы государства.
Между тем в Совете Федерации накануне обсуждались меры, которые позволят исключить любые попытки внешнего влияния на российскую политику.
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