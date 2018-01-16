Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

В поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в президенты России собрано уже более миллиона подписей.
Об этом сообщили в избирательном штабе кандидата.
Сообщение избирательного штаба Путина: «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей».
В штабе добавили, что приняли решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату. Также отмечается, что подписи, которые не будут сданы в ЦИК, будут внесены в базу сторонников Путина, передает «Интерфакс»
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в ЦИК кандидату необходимо до 31 января собрать не менее 300 тысяч подписей.
Накануне штаб Путина запустил предвыборный сайт кандидата. В настоящее время на сайте собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф.
Сообщение избирательного штаба Путина: «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей».
В штабе добавили, что приняли решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату. Также отмечается, что подписи, которые не будут сданы в ЦИК, будут внесены в базу сторонников Путина, передает «Интерфакс»
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в ЦИК кандидату необходимо до 31 января собрать не менее 300 тысяч подписей.
Накануне штаб Путина запустил предвыборный сайт кандидата. В настоящее время на сайте собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф.
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