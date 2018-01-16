Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

    19 комментариев
    • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС
    Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

    Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

    Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина
  • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС

    • В поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина в президенты России собрано уже более миллиона подписей.

    Об этом сообщили в избирательном штабе кандидата.

    Сообщение избирательного штаба Путина: «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей».

    В штабе добавили, что приняли решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату. Также отмечается, что подписи, которые не будут сданы в ЦИК, будут внесены в базу сторонников Путина, передает «Интерфакс»

    Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в ЦИК кандидату необходимо до 31 января собрать не менее 300 тысяч подписей.

    Накануне штаб Путина запустил предвыборный сайт кандидата. В настоящее время на сайте собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru