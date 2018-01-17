Матвиенко призвала исключить попытки вмешательства извне в президентские выборы

Сегодня в Совете Федерации обсуждались меры, которые позволят исключить любые попытки внешнего влияния на российскую политику.

Открывая первое заседание весенней сессии, спикер Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента готовит соответствующий законопроект. С инициативой в декабре выступил Владимир Путин. По словам Матвиенко, особенно важно не допустить вмешательства в президентские выборы, а также провокаций и нарушений во время голосования.



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Наша обязанность как законодателей и представителей субъектов — приложить все усилия, чтобы эти выборы укрепили гражданское единство в нашем обществе. Важно исключить любые попытки вмешательства в выборы извне. И прошу самым внимательным образом отслеживать ситуацию».



Всего за весеннюю сессию сенаторы рассмотрят почти 500 законопроектов, в том числе о региональных бюджетах, культуре, молодежной и социальной политике.