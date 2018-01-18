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    Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести. ДТП, Хабаровск, драки и избиения, смерть, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести

    Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести

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    Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести

    Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести

    Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва могли задавить из мести

      В Хабаровске следователи выясняют, что стало причиной смерти пешехода: кровная месть или несчастный случай. Дело в том, что погибший — отец фигуранта громкого уголовного дела об убийстве пауэрлифтера, чемпиона мира Андрея Драчёва.

      Появились первые кадры с места происшествия. 58-летнего пешехода сбил водитель Toyota. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой. Автовладельца уже задержали. На допросе он утверждал, что не нарушал ПДД. Однако о превышении допустимой скорости на данном участке дороги говорят травмы на теле жертвы. Сыщики не исключают, что аварию могли подстроить и таким образом отомстить семье обвиняемого в убийстве спортсмена.

      Напомним, Андрей Драчёв погиб в августе прошлого года в ходе потасовки около кафе. Как установили следователи, именно Анар Аллахверанов (тоже спортсмен-профессионал), нанес Драчёву не менее 20 ударов, после которых чемпион, не приходя в сознание, скончался.

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