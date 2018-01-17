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    Адвокат: отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва погиб в ДТП

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    Адвокат: отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва погиб в ДТП

    Адвокат: отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчёва погиб в ДТП

    В Хабаровске после ДТП, в котором погиб отец Анара Аллахверанова, возбуждено уголовное дело.

    Адвокат, представляющий интересы Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, рассказал, что отец его подзащитного погиб под колесами автомобиля, пишет ТАСС.

    Константин Лысенко, адвокат Анара Аллахверанова: «Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом. Могу сказать, что отцу подзащитного поступали угрозы».

    В управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю подтвердили, что ДТП произошло ранним утром во вторник в Железнодорожном районе Хабаровска. Автомобиль Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

    В полиции также сообщили, что водитель автомобиля был трезв. Возбуждено уголовное дело.

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    Напомним, драка между Драчёвым и Аллахверановым произошла в августе 2017 года в центре Хабаровска. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. Когда Драчёв упал и потерял сознание, Аллахверанов нанес лежавшему спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм Драчёв скончался в больнице.

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    Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело об убийстве и объявил Анара Аллахверанова в розыск. Подозреваемый сам сдался правоохранителям спустя месяц после происшествия. В понедельник Хабаровский краевой суд оставил Аллахверанова в под арестом на 6 месяцев. Следующие предварительные судебные слушания по этому делу состоятся 23 января.

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