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  • 19.09, 09:44

    Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ

    8 комментариев
    Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ

    Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ

    Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчёва сдался ФСБ

    Уроженец города Амурска Хабаровского края, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва и объявленный в международный розыск, добровольно сдался.

    В убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва обвиняется 25-летний уроженец Амурска Анар Алияр оглы Аллахверанов. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению суда. Информацию о том, что этот человек добровольно сдался сотрудникам ФСБ, подтвердили в пресс-службе регионального управления ведомства.

    Пресс-служба Управления ФСБ России по Хабаровскому краю: «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной».

    Сообщается, что сейчас обвиняемый дает показания следователям.

    смотретьОбвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск
    Обвиняемый в убийстве Драчёва объявлен в международный розыск
    Андрей Драчёв скончался утром 20 августа после драки, произошедшей у одного из хабаровских кафе. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся. Пауэрлифтер Драчёв в 2011 году стал чемпионом мира в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 килограммов. В последние годы он занимался бодибилдингом.

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