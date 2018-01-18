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    Пентагон открестился от создания «новой армии» в Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Erik de Castro
    Пентагон открестился от создания «новой армии» в Сирии

    Пентагон открестился от создания «новой армии» в Сирии

    Пентагон открестился от создания «новой армии» в Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Erik de Castro

    • В Пентагоне заявили, что «силы безопасности» в Сирии, которые тренируют США, не являются «новой армией или пограничной службой».

    В военном ведомстве подчеркнули, что тренировки местных подразделений в Сирии направлены на то, чтобы защитить беженцев, а также помешать боевикам запрещенного «Исламского государства» совершать новые вылазки против США и их союзников.

    Также в Пентагоне заявили, что учитывают интересы Турции в Сирии и поддерживают «союзника по НАТО в антитеррористических усилиях». При это в ведомстве отметили, что понимают обеспокоенность Анкары.

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    Напомним, ранее в международной коалиции, которую возглавляют США, сообщили, что приступили к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В пограничную службу должны войти представители оппозиционных «Сирийских демократических сил».

    Это решение американской коалиции возмутило Турцию. В Анкаре заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии, а также пообещали принять все меры для того, чтобы помешать «создать у своих границ террористический коридор и террористическую армию».

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