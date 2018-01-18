Родченков обвинил британских спортсменов в допинговых нарушениях

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заподозрил британских атлетов в манипуляциях с допингом.
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Как рассказал Брайан Фогель, режиссер документального фильма «Икар», главным героем которого стал Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории обратил внимание на странности в результатах тестов британцев. По словам Фогеля, Родченков был уверен в том, что некоторые спортсмены из Великобритании использовали допинг. При этом режиссер не стал называть фамилии, отметив, что Родченков показывал ему список.
Кроме того, Фогель заявил, что информатор WADA критиковал организацию допинг-контроля на Олимпийских играх в Лондоне, передает BBC.
Брайан Фогель, режиссер фильма «Икар»: «Он (Родченков) сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне в 2012 было, по его мнению, худшим из всех, что он видел на Играх. Он присутствовал в лаборатории и сказал мне, что там был беспорядок. Поэтому я думаю, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены».
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. В Играх примут участие только отдельные спортсмены, которые выступят под нейтральным флагом.
В России в отношении Родченкова возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями он был заочно арестован. А накануне в СКР заявили, что опровергли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
Кроме того, Фогель заявил, что информатор WADA критиковал организацию допинг-контроля на Олимпийских играх в Лондоне, передает BBC.
Брайан Фогель, режиссер фильма «Икар»: «Он (Родченков) сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне в 2012 было, по его мнению, худшим из всех, что он видел на Играх. Он присутствовал в лаборатории и сказал мне, что там был беспорядок. Поэтому я думаю, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены».
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. В Играх примут участие только отдельные спортсмены, которые выступят под нейтральным флагом.
В России в отношении Родченкова возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями он был заочно арестован. А накануне в СКР заявили, что опровергли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
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