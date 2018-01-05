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    МОК утвердил форму олимпийской сборной РФ по хоккею

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    МОК утвердил форму олимпийской сборной РФ по хоккею

    МОК утвердил форму олимпийской сборной РФ по хоккею

    МОК утвердил форму олимпийской сборной РФ по хоккею
  • Фото: championat.com

    • Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею будет выступать на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    От предыдущего варианта форма отличается отсутствием логотипа с изображением хоккеиста. Также на ней нет национальных символов, в том числе герба и флага. Вместо них на комплектах есть надпись Olympic Athlete from Russia (спортсмен-олимпиец из России).

    Красная форма будет домашней на турнире в Пхёнчхане, а белая — выездной, передает «Чемпионат.com».

    Напомним, в начале декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игр. Было решено, что в Пхёнчхане выступят только «чистые» спортсмены из РФ под олимпийским флагом.

    Кроме того, в форме российских спортсменов запретили использовать герб и другие эмблемы сборной и ОКР. Они должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia. Однако на российских болельщиков и журналистов запрет национальной символики не распространяется.

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