Макларен призвал МОК применить «коллективную санкцию» к российским спортсменам

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен ответил на вопрос о том, следует ли допускать россиян на Олимпиаду.
Автор скандального доклада о допинге в российском спорте заявил, что Международному олимпийскому комитету (МОК) следует применить «коллективную санкцию».
Ричард Макларен, глава независимой комиссии ВАДА: «На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно — очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК. По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи».
При этом Макларен отметил, что не знает, как именно следует наказать россиян — запрещать флаг и гимн или же не пускать сборную РФ на Олимпиаду в Пхёнчхане, передает «Спорт-экспресс».
Также Макларен отказался комментировать выводы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, по итогам решений которой от Олимпиад были пожизненно отстранены более 20 российских спортсменов, в том числе чемпионы Игр в Сочи.
Напомним, в середине ноября совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
Ричард Макларен, глава независимой комиссии ВАДА: «На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно — очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК. По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи».
При этом Макларен отметил, что не знает, как именно следует наказать россиян — запрещать флаг и гимн или же не пускать сборную РФ на Олимпиаду в Пхёнчхане, передает «Спорт-экспресс».
Также Макларен отказался комментировать выводы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, по итогам решений которой от Олимпиад были пожизненно отстранены более 20 российских спортсменов, в том числе чемпионы Игр в Сочи.
Напомним, в середине ноября совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
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