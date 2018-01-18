Трамп: Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей

Президент США заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном, подчеркнув, что в ситуации вокруг КНДР никто не хочет раскрывать свои карты.
Говоря о северокорейском кризисе, Дональд Трамп сравнил ситуацию со сложной партией игры в покер.
Дональд Трамп, президент США: «Мы играем очень сложную партию в покер, и никто не хочет раскрывать свою карту».
При этом американский лидер заявил, что у КНДР пока нет ракет баллистических ракет, которые могли бы достичь территории США, но «с каждым днем они становятся все ближе» к получению этого оружия, передает Reuters. При этом Трамп заявил, что готов сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Однако это, заявил президент США, вряд ли способствовало бы урегулированию кризиса.
Кроме того, Трамп что Россия могла бы сделать многое для разрешения ситуации вокруг КНДР, однако сегодня Москва «совсем не помогает» Вашингтону.
Дональд Трамп, президент США: «Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай. Он (Владимир Путин) может сделать многое. Но, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией».
Напомним, в конце декабря Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи. Новые ограничительные меры ввели в ответ на испытание Пхеньяном баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в КНДР, способна достичь любого района Соединенных Штатов.
Однако в начале года между Пхеньяном и Сеулом начался диалог. На прошлой неделе в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Теперь Сеул не только приглашает спортсменов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхан, но и впервые за много лет говорит о смягчении санкций.
Дональд Трамп, президент США: «Мы играем очень сложную партию в покер, и никто не хочет раскрывать свою карту».
При этом американский лидер заявил, что у КНДР пока нет ракет баллистических ракет, которые могли бы достичь территории США, но «с каждым днем они становятся все ближе» к получению этого оружия, передает Reuters. При этом Трамп заявил, что готов сесть за стол переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Однако это, заявил президент США, вряд ли способствовало бы урегулированию кризиса.
Кроме того, Трамп что Россия могла бы сделать многое для разрешения ситуации вокруг КНДР, однако сегодня Москва «совсем не помогает» Вашингтону.
Дональд Трамп, президент США: «Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай. Он (Владимир Путин) может сделать многое. Но, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией».
Напомним, в конце декабря Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи. Новые ограничительные меры ввели в ответ на испытание Пхеньяном баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, как заявили в КНДР, способна достичь любого района Соединенных Штатов.
Однако в начале года между Пхеньяном и Сеулом начался диалог. На прошлой неделе в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Теперь Сеул не только приглашает спортсменов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхан, но и впервые за много лет говорит о смягчении санкций.
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