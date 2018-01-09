«Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

Представители Южной Кореи и КНДР встретились в демилитаризованной зоне — в местечке Пханмунджом. Многие заранее поспешили окрестить эти переговоры историческими, и первые результаты встречи действительно внушают сдержанный оптимизм.
На этой встрече важны не только произнесенные слова, но и взгляды и жесты. Еще недавно между Северной Кореей и Южной если и был какой-то обмен, то точно не мнениями и рукопожатиями, а взаимными угрозами. И пусть пока на переговорах не лидеры государств, а лишь их представители, десятки журналистов уже буквально ловят их каждое слово.
Ли Сон Гвон, председатель комитета КНДР по мирному объединению родины: «Мы надеемся на серьезный и искренний подход к диалогу. И верим, что наш народ получит достойные результаты в качестве первого подарка наступившего года».
Чо Мен Гюн, министр по делам национального объединения Республики Корея: «Мы начинаем переговоры после того, как связи Южной и Северной Кореи были прерваны на долгое время. Первый шаг — это половина пути. Надеюсь, что наши намерения на договоренности тверды и непоколебимы».
Инициатором проведения переговоров стал Сеул. И едва ли случайно шаг навстречу Северу был сделан всего через несколько дней после новогоднего обращения к нации Ким Чен Ына. Он анонсировал новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты и заявил, что на его рабочем столе теперь есть ядерная кнопка. Хоть северокорейский лидер и повторил несколько раз, что «это не угроза», южные соседи решили не рисковать.
Теперь Южная Корея не только приглашает Северную на свою домашнюю Олимпиаду, но и впервые за много лет говорит не об ужесточении санкций в отношении КНДР, а об их возможной отмене. Решено, что на Олимпиаду от Северной Кореи приедет «делегация высокого ранга». В нее войдут спортсмены, болельщики и артисты.
В Кремле начавшиеся переговоры назвали важным для всего мира дипломатическим шагом. В Сеуле уже предложили организовать встречи разлученных из-за конфликта родственников. Готовятся переговоры по снижению военной напряженности на межкорейской границе. Первые шаги навстречу сделаны, но впереди ждет долгий и не простой путь к установлению если не дружеских, то хотя бы просто нормальных отношений между двумя странами, отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова.
Ли Сон Гвон, председатель комитета КНДР по мирному объединению родины: «Мы надеемся на серьезный и искренний подход к диалогу. И верим, что наш народ получит достойные результаты в качестве первого подарка наступившего года».
Чо Мен Гюн, министр по делам национального объединения Республики Корея: «Мы начинаем переговоры после того, как связи Южной и Северной Кореи были прерваны на долгое время. Первый шаг — это половина пути. Надеюсь, что наши намерения на договоренности тверды и непоколебимы».
Инициатором проведения переговоров стал Сеул. И едва ли случайно шаг навстречу Северу был сделан всего через несколько дней после новогоднего обращения к нации Ким Чен Ына. Он анонсировал новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты и заявил, что на его рабочем столе теперь есть ядерная кнопка. Хоть северокорейский лидер и повторил несколько раз, что «это не угроза», южные соседи решили не рисковать.
Теперь Южная Корея не только приглашает Северную на свою домашнюю Олимпиаду, но и впервые за много лет говорит не об ужесточении санкций в отношении КНДР, а об их возможной отмене. Решено, что на Олимпиаду от Северной Кореи приедет «делегация высокого ранга». В нее войдут спортсмены, болельщики и артисты.
В Кремле начавшиеся переговоры назвали важным для всего мира дипломатическим шагом. В Сеуле уже предложили организовать встречи разлученных из-за конфликта родственников. Готовятся переговоры по снижению военной напряженности на межкорейской границе. Первые шаги навстречу сделаны, но впереди ждет долгий и не простой путь к установлению если не дружеских, то хотя бы просто нормальных отношений между двумя странами, отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова.
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