Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    «Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР. дипломатия, переговоры, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

    «Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

    5 комментариев
    «Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

    «Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

    «Первый шаг»: итоги исторических переговоров Южной Кореи и КНДР

      Представители Южной Кореи и КНДР встретились в демилитаризованной зоне — в местечке Пханмунджом. Многие заранее поспешили окрестить эти переговоры историческими, и первые результаты встречи действительно внушают сдержанный оптимизм.

      На этой встрече важны не только произнесенные слова, но и взгляды и жесты. Еще недавно между Северной Кореей и Южной если и был какой-то обмен, то точно не мнениями и рукопожатиями, а взаимными угрозами. И пусть пока на переговорах не лидеры государств, а лишь их представители, десятки журналистов уже буквально ловят их каждое слово.

      Ли Сон Гвон, председатель комитета КНДР по мирному объединению родины: «Мы надеемся на серьезный и искренний подход к диалогу. И верим, что наш народ получит достойные результаты в качестве первого подарка наступившего года».

      Чо Мен Гюн, министр по делам национального объединения Республики Корея: «Мы начинаем переговоры после того, как связи Южной и Северной Кореи были прерваны на долгое время. Первый шаг — это половина пути. Надеюсь, что наши намерения на договоренности тверды и непоколебимы».

      Инициатором проведения переговоров стал Сеул. И едва ли случайно шаг навстречу Северу был сделан всего через несколько дней после новогоднего обращения к нации Ким Чен Ына. Он анонсировал новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты и заявил, что на его рабочем столе теперь есть ядерная кнопка. Хоть северокорейский лидер и повторил несколько раз, что «это не угроза», южные соседи решили не рисковать.

      Теперь Южная Корея не только приглашает Северную на свою домашнюю Олимпиаду, но и впервые за много лет говорит не об ужесточении санкций в отношении КНДР, а об их возможной отмене. Решено, что на Олимпиаду от Северной Кореи приедет «делегация высокого ранга». В нее войдут спортсмены, болельщики и артисты.

      В Кремле начавшиеся переговоры назвали важным для всего мира дипломатическим шагом. В Сеуле уже предложили организовать встречи разлученных из-за конфликта родственников. Готовятся переговоры по снижению военной напряженности на межкорейской границе. Первые шаги навстречу сделаны, но впереди ждет долгий и не простой путь к установлению если не дружеских, то хотя бы просто нормальных отношений между двумя странами, отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова.

      Новости по теме

      Напряженность на Корейском полуострове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru