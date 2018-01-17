Песков рассказал о здоровье Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о здоровье президента РФ Владимира Путина. Он заверил, что глава государства абсолютно здоров и может дать фору многим.
Таким образом Песков ответил на вопрос, планируется ли по аналогии с докладом о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа обнародовать данные о состоянии здоровья Владимира Путина.
Дмитрий Песков: «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим».
При этом Песков пояснил, что в российском законодательстве «какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены».
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. После этого главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил журналистам, что у Трампа «отменное здоровье». Между тем американские медики потребовали проверить и психическое состояние главы Белого дома, в частности провести тесты, выявляющие старческое слабоумие.
Дмитрий Песков: «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим».
При этом Песков пояснил, что в российском законодательстве «какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены».
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. После этого главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил журналистам, что у Трампа «отменное здоровье». Между тем американские медики потребовали проверить и психическое состояние главы Белого дома, в частности провести тесты, выявляющие старческое слабоумие.
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