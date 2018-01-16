В Пхеньяне обеспокоены психическим здоровьем «старого маразматика» Трампа

После слов американского президента Дональда Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейская пресса перестала стесняться в выражениях.
СМИ КНДР обрушились с резкой критикой в адрес главы Белого дома. Центральная в КНДР газета «Нодон синмун» опубликовала пространный комментарий, авторы которого называют Трампа «военным маньяком с ядерной кнопкой».
Из публикации газеты «Нодон синмун»: «Люди во всем мире очень беспокоятся по поводу того, что изо дня в день ухудшается психическое состояние Трампа, который обладает ядерной кнопкой США. Если оставить такого старого маразматика, как Трамп, неизвестно, к какой невообразимой катастрофе это приведет».
Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи выпустил такое заявление: «Соединенным Штатам не следует испытывать ни капли сомнений относительно наших сил ядерного сдерживания, предназначенных для последней корейско-американский битвы, и вести себя благоразумно. День, когда Вашингтон спровоцирует ядерную войну на Корейском полуострове, станет последним для США».
Трамп написал в своем Twitter по поводу ядерной кнопки после того, как в новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что на его рабочем столе находится ядерная кнопка и Америке не следует об этом забывать. Северокорейский лидер также сообщил, что КНДР завершила работы по созданию ядерного оружия, которым можно ударить по любой точке на всей территории Соединенных Штатов.
Из публикации газеты «Нодон синмун»: «Люди во всем мире очень беспокоятся по поводу того, что изо дня в день ухудшается психическое состояние Трампа, который обладает ядерной кнопкой США. Если оставить такого старого маразматика, как Трамп, неизвестно, к какой невообразимой катастрофе это приведет».
Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи выпустил такое заявление: «Соединенным Штатам не следует испытывать ни капли сомнений относительно наших сил ядерного сдерживания, предназначенных для последней корейско-американский битвы, и вести себя благоразумно. День, когда Вашингтон спровоцирует ядерную войну на Корейском полуострове, станет последним для США».
Трамп написал в своем Twitter по поводу ядерной кнопки после того, как в новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что на его рабочем столе находится ядерная кнопка и Америке не следует об этом забывать. Северокорейский лидер также сообщил, что КНДР завершила работы по созданию ядерного оружия, которым можно ударить по любой точке на всей территории Соединенных Штатов.
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