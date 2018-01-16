Биткоин и другие криптовалюты продолжают падение

Инвесторы опасаются закрытия криптовалютных бирж в Азии.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин после резкого дневного обвала продолжает падение. Так инвесторы отреагировали на новости из Китая и Южной Кореи об ограничениях для криптовалютных бирж.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22:00 по московскому времени биткоин дешевел на 19,78%: до 11,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 19,53% — до 11,2 тысячи долларов, а на GDAX — на 17,93%, до 11,4 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 16, 76% — до 11,3 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Другие криптовалюты также продолжают падение: Ethereum — на 20,7% (до 1,05 тысячи долларов), Bitcoin Cash — на 23,83% (до 1,88 тысячи долларов).
Ранее во вторник рынок криптовалют обвалился на фоне новостей из Китая и Южной Кореи об ужесточении контроля за рынком. Накануне СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти Китая решают вопрос о возможной блокировке онлайн-платформ и мобильных приложений для торговли криптовалютой. Эксперты не исключают дальнейшего падения стоимости биткоина.
Напомним, в середине декабря криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тысяч долларов. Российские эксперты не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22:00 по московскому времени биткоин дешевел на 19,78%: до 11,4 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 19,53% — до 11,2 тысячи долларов, а на GDAX — на 17,93%, до 11,4 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 16, 76% — до 11,3 тысячи долларов, пишет РИА Новости.
Другие криптовалюты также продолжают падение: Ethereum — на 20,7% (до 1,05 тысячи долларов), Bitcoin Cash — на 23,83% (до 1,88 тысячи долларов).
Ранее во вторник рынок криптовалют обвалился на фоне новостей из Китая и Южной Кореи об ужесточении контроля за рынком. Накануне СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти Китая решают вопрос о возможной блокировке онлайн-платформ и мобильных приложений для торговли криптовалютой. Эксперты не исключают дальнейшего падения стоимости биткоина.
Напомним, в середине декабря криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тысяч долларов. Российские эксперты не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью.
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