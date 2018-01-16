Курс биткоина рухнул до 12 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела до 12 тысяч долларов.
По данным портала Coinmarketcap, 16 января в 14:46 по Москве один биткоин стоил 12 тысяч 116 долларов. Таким образом, за сутки биткоин подешевел на 12,95%.
Как сообщает агентство Bloomberg, падение биткоина связано с тем, что власти Китая сообщили о блокировке платформ для торговли криптовалютой. По словам источников, знакомых с ситуацией, Китай намерен «заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю».
Кроме того, о запрете торговли криптовалютой снова заговорили в Южной Корее. Об этом стало известно в понедельник из сообщения южнокорейского агентства Yonhap.
На фоне этих сообщений дешевеют и альтернативные криптовалюты. В частности, Ethereum подешевел на 18,78%, до 1,08 тысячи долларов, Ripple — на 26,77%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash — на 22,35%, до 1,9 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 568,9 миллиарда долларов, хотя еще утром она была выше 600 миллиардов долларов.
Между тем эксперты уже предрекают инвесторам потерю всех денег, вложенных в биткоины. Так, глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, отметил, что «экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным».
Напомним, ажиотаж вокруг биткоина достиг пика в середине декабря, когда криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тысяч долларов. При этом почти сразу после этого курс биткоина резко снизился.
В России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
Как сообщает агентство Bloomberg, падение биткоина связано с тем, что власти Китая сообщили о блокировке платформ для торговли криптовалютой. По словам источников, знакомых с ситуацией, Китай намерен «заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю».
Кроме того, о запрете торговли криптовалютой снова заговорили в Южной Корее. Об этом стало известно в понедельник из сообщения южнокорейского агентства Yonhap.
На фоне этих сообщений дешевеют и альтернативные криптовалюты. В частности, Ethereum подешевел на 18,78%, до 1,08 тысячи долларов, Ripple — на 26,77%, до 1,35 доллара, Bitcoin Cash — на 22,35%, до 1,9 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 568,9 миллиарда долларов, хотя еще утром она была выше 600 миллиардов долларов.
Между тем эксперты уже предрекают инвесторам потерю всех денег, вложенных в биткоины. Так, глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют, отметил, что «экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным».
Напомним, ажиотаж вокруг биткоина достиг пика в середине декабря, когда криптовалюта подорожала до исторического максимума — 20 тысяч долларов. При этом почти сразу после этого курс биткоина резко снизился.
В России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
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