Глава МЭР сравнил рост курса биткоина с МММ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал россиян быть осторожнее в обращении с крипотовалютами и предупредил, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
Динамику курса самой популярной крипотвалюты — биткоина — и ажиотаж вокруг нее министр сравнил с историей финансовой пирамиды МММ.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность. Потому что, если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ. Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям».
Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия должна быть одним из лидеров в развитии технологии блокчейн.
Максим Орешкин: «Мы можем пока не понимать, как эта технология может быть применена, но мы должны понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов».
Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что расчеты биткоинами в России легализованы не будут, а власти приняли решение сосредоточиться на технологии блокчейн, которая лежит в основе всех криптовалют.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «То, что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность. Потому что, если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ. Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск. Я просто призываю всех очень аккуратно относиться к таким историям».
Вместе с тем министр подчеркнул, что Россия должна быть одним из лидеров в развитии технологии блокчейн.
Максим Орешкин: «Мы можем пока не понимать, как эта технология может быть применена, но мы должны понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов».
Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что расчеты биткоинами в России легализованы не будут, а власти приняли решение сосредоточиться на технологии блокчейн, которая лежит в основе всех криптовалют.
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