Минфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн

Расчеты биткоинами в России легализованы не будут, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Финансисты и правительства многих стран относятся к криптовалюте очень
по-разному.
Вместо биткоинов власти приняли решение сосредоточиться на легализации технологии блокчейн — она активно используется в операциях с криптовалютами, но представляет огромный интерес для всего финансового сектора.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, единого мнения насчет криптовалют нет как в российском правительстве, так и в других странах. Диапазон — от полного запрета до свободного хождения.
Сам Моисеев хотел разрешить торговлю биткоином на Московской бирже, но идею не поддержали. А Герман Греф считает, что через 5–10 лет в мировой экономике произойдут большие перемены благодаря промышленному применению блокчейна и нам важно не отстать.
По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, единого мнения насчет криптовалют нет как в российском правительстве, так и в других странах. Диапазон — от полного запрета до свободного хождения.
Сам Моисеев хотел разрешить торговлю биткоином на Московской бирже, но идею не поддержали. А Герман Греф считает, что через 5–10 лет в мировой экономике произойдут большие перемены благодаря промышленному применению блокчейна и нам важно не отстать.
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