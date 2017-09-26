Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16
    Минфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн. валюта, Греф, Интернет, Минфин РФ, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн

    Минфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн

    1 комментарий

    Минфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн

    Минфин отказался от легализации биткоина и переключился на блокчейн

      Расчеты биткоинами в России легализованы не будут, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Финансисты и правительства многих стран относятся к криптовалюте очень по-разному.

      Вместо биткоинов власти приняли решение сосредоточиться на легализации технологии блокчейн — она активно используется в операциях с криптовалютами, но представляет огромный интерес для всего финансового сектора.

      По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, единого мнения насчет криптовалют нет как в российском правительстве, так и в других странах. Диапазон — от полного запрета до свободного хождения.

      Сам Моисеев хотел разрешить торговлю биткоином на Московской бирже, но идею не поддержали. А Герман Греф считает, что через 5–10 лет в мировой экономике произойдут большие перемены благодаря промышленному применению блокчейна и нам важно не отстать.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru