Глава Минкомсвязи усомнился в возможности легализовать биткоин в России

Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — вряд ли будет полностью легализована в России, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
Министр объяснил: биткоин должен быть нам чужд, потому что основан на западной криптографии, а Россия зарубежные алгоритмы не признает. Впрочем, полностью запрещать криптовалюты, по мнению Никифорова, тоже неправильно.
Что касается возможных отечественных криптовалют, то Минкомсвязи, как рассказал Никифоров, уже готовит правила их обращения в стране. Например, операции с криптовалютами хотят обложить налогом на доходы физлиц, то есть 13%.
Сейчас в России правовой статус этого подобия денег не определен. 1 сентября стало известно о первом в России уголовном деле за обналичивание криптовалют. Участников схемы обвинили в незаконной банковской деятельности.
Сейчас один биткоин стоит около 4,5 тыс. долларов, хотя еще в начале августа он стоил около трех тысяч.
Что касается возможных отечественных криптовалют, то Минкомсвязи, как рассказал Никифоров, уже готовит правила их обращения в стране. Например, операции с криптовалютами хотят обложить налогом на доходы физлиц, то есть 13%.
Сейчас в России правовой статус этого подобия денег не определен. 1 сентября стало известно о первом в России уголовном деле за обналичивание криптовалют. Участников схемы обвинили в незаконной банковской деятельности.
Сейчас один биткоин стоит около 4,5 тыс. долларов, хотя еще в начале августа он стоил около трех тысяч.
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