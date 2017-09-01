Трех жителей Костромы отправили под суд за обналичивание криптовалюты

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты.
По версии следствия, чтобы обналичивать криптовалюту, трое жителей Костромы оформили на своих родственников и знакомых более 300 банковских и сим-карт. С помощью счетов и учетных интернет-записей, которые также были оформлены на подставных лиц, подозреваемые смогли обналичить более 500 миллионов рублей.
Ирина Волк, официальный предствитель МВД России: «Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов».
Полицейские допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютеры и предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Уголовное дело передано в суд, фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщается на сайте МВД Костромской области.
Ирина Волк, официальный предствитель МВД России: «Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов».
Полицейские допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. В ходе обысков у подозреваемых изъяли компьютеры и предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Уголовное дело передано в суд, фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщается на сайте МВД Костромской области.
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