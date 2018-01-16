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    Верховная рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

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    Верховная рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

    Верховная рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

    Украинские депутаты отказались признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими организациями».

    В ходе заседания украинского парламента за соответствующую поправку к закону о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев при необходимых 226 голосах «за». При этом на заседание зарегистрировались 340 парламентариев, сообщает NewsOne.

    Целью поправки было признание всех жителей ДНР и ЛНР террористами и закрепление за самопровозглашенными республиками статуса террористических организаций.

    Законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня рассматривался во втором чтении. В первом чтении его одобрили в октябре 2017 года. Тогда из законопроекта был исключен пункт о приоритетном значении минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо них предлагалось опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    В случае принятия документ дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время ради защиты суверенитета страны. По сути это узаконивает применение армии без объявления войны. В проекте закона самопровозглашенные ДНР и ЛНР признаются «оккупированными», а Россия получает статус страны-агрессора.

    смотретьУкраинские националисты сожгли российский флаг у стен Верховной рады
    Украинские националисты сожгли российский флаг у стен Верховной рады
    Ранее сообщалось, что заседание Рады сопровождалось митингами и беспорядками в центре Киева. Так, у здания парламента собрались националисты, которые сожгли российский флаг и устроили потасовку с правоохранителями. В результате один из силовиков пострадал.

    Как ожидается, в окончательном чтении законопроект о статусе Донбасса будет рассмотрен 18 января.




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