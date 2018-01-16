Посол США в РФ рассказал о подготовке новых антироссийских санкций

«Кремлевский доклад» Минфина США будет подготовлен к 29 января, заявил посол США в России Джон Хантсман.
Доклад Минфина США о новых антироссийских санкциях будет подготовлен к 29 января, однако говорить о количестве россиян, которые попадут в черный список, пока рано. Такое заявление сделал во вторник посоло США в РФ Джон Хантсман, который принимает участие в Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс».
Джон Хантсман, посол США в России: «Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок — 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий».
Посол уточнил, что разработчики доклада стараются учесть влияние санкций на двусторонние отношения в долгосрочной перспективе.
Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал новые ограничительные меры против России. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, среди которых будут бизнесмены, сотрудничающие с российским государством. Сообщалось также, что санкции могут коснуться членов их семей, однако Хантсман отказался комментировать эту информацию.
Ранее в Кремле заявили, что в случае введения новых ограничений Москва будет действовать по принципу взаимности, но только тогда, когда санкционный список будет официально опубликован.
Джон Хантсман, посол США в России: «Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок — 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий».
Посол уточнил, что разработчики доклада стараются учесть влияние санкций на двусторонние отношения в долгосрочной перспективе.
Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал новые ограничительные меры против России. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, среди которых будут бизнесмены, сотрудничающие с российским государством. Сообщалось также, что санкции могут коснуться членов их семей, однако Хантсман отказался комментировать эту информацию.
Ранее в Кремле заявили, что в случае введения новых ограничений Москва будет действовать по принципу взаимности, но только тогда, когда санкционный список будет официально опубликован.
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