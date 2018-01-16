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    Посол США в РФ рассказал о подготовке новых антироссийских санкций

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    • Фото: Джон Хантсман / ТАСС
    Посол США в РФ рассказал о подготовке новых антироссийских санкций

    Посол США в РФ рассказал о подготовке новых антироссийских санкций

    Посол США в РФ рассказал о подготовке новых антироссийских санкций
  • Фото: Джон Хантсман / ТАСС

    • «Кремлевский доклад» Минфина США будет подготовлен к 29 января, заявил посол США в России Джон Хантсман.

    Доклад Минфина США о новых антироссийских санкциях будет подготовлен к 29 января, однако говорить о количестве россиян, которые попадут в черный список, пока рано. Такое заявление сделал во вторник посоло США в РФ Джон Хантсман, который принимает участие в Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс».

    Джон Хантсман, посол США в России: «Работа над докладом продолжается, у нас есть крайний срок — 29 января, но существует некоторая гибкость в том, что касается дальнейших действий».

    Посол уточнил, что разработчики доклада стараются учесть влияние санкций на двусторонние отношения в долгосрочной перспективе.

    смотретьМинфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Минфин США работает над новыми антироссийскими санкциями
    Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал новые ограничительные меры против России. СМИ сообщали, что в новый санкционный список США войдут 50 россиян, среди которых будут бизнесмены, сотрудничающие с российским государством. Сообщалось также, что санкции могут коснуться членов их семей, однако Хантсман отказался комментировать эту информацию.

    Ранее в Кремле заявили, что в случае введения новых ограничений Москва будет действовать по принципу взаимности, но только тогда, когда санкционный список будет официально опубликован.

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