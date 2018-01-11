Минфин США работает над новыми антироссийскими санкциями

Глава Минфина США заявил, что о новых санкциях в отношении России будет объявлено в ближайшее время.
В ходе пресс-конференции в Белом доме журналисты задали министру финансов США вопрос о том, когда будут введены новые ограничительные меры в отношении России.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы».
Мнучин также заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против Ирана. Вопрос журналистов относился к «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанном Трампом 2 августа. Этот закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР, напоминает ТАСС.
В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции США вызывают обеспокоенность Москвы, и что в случае введения новых ограничений ответ будет дан по принципу взаимности.
Стивен Мнучин, министр финансов США: «Как мы уже говорили, мы работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сконцентрированы».
Мнучин также заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против Ирана. Вопрос журналистов относился к «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанном Трампом 2 августа. Этот закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР, напоминает ТАСС.
В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции США вызывают обеспокоенность Москвы, и что в случае введения новых ограничений ответ будет дан по принципу взаимности.
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