В Кремле обеспокоены возможными новыми санкциями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения новых санкций со стороны Вашингтона против Москвы.
Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции США вызывают обеспокоенность Москвы. Он подчеркнул, что в случае введения новых ограничений ответ будет дан по принципу взаимности, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа».
Как он отметил, решение о том, каким именно будет ответ, принимается главным образом президентом.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле знают о дискуссиях в СМИ и среди американских законодателей о возможных новых санкциях. Но, по его словам, «пока это рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации». Тем не менее он заявил, что в Москве не хотели бы подвергать российско-американские отношения, которые и так находятся не в лучшем состоянии, очередным испытаниям.
Дмитрий Песков: «Я не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа „холодной войны“, но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, чтобы наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям».
Песков также напомнил, что и в Кремле, и сам президент Путин никогда не скрывали своего негативного отношения к антироссийским санкциям. А Россия не намерена обсуждать тему отмены санкций и считает их незаконными.
Дмитрий Песков: «Это, скорее, вопрос, который должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение».
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф предупредил об опасности расширения антироссийских санкций. По его словам, введение новых ограничений может привести к тому, что «холодная война показалась бы детской забавой».
Дмитрий Песков: «В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа».
Как он отметил, решение о том, каким именно будет ответ, принимается главным образом президентом.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле знают о дискуссиях в СМИ и среди американских законодателей о возможных новых санкциях. Но, по его словам, «пока это рассуждения, которые не основываются на какой-то официальной информации». Тем не менее он заявил, что в Москве не хотели бы подвергать российско-американские отношения, которые и так находятся не в лучшем состоянии, очередным испытаниям.
Дмитрий Песков: «Я не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа „холодной войны“, но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, чтобы наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям».
Песков также напомнил, что и в Кремле, и сам президент Путин никогда не скрывали своего негативного отношения к антироссийским санкциям. А Россия не намерена обсуждать тему отмены санкций и считает их незаконными.
Дмитрий Песков: «Это, скорее, вопрос, который должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение».
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф предупредил об опасности расширения антироссийских санкций. По его словам, введение новых ограничений может привести к тому, что «холодная война показалась бы детской забавой».
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