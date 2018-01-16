Адвокат рассказал о судьбе выделенных Серебренникову 133 млн рублей

Адвокат режиссера Серебренникова признал, что 133 млн рублей, предназначенные для «Седьмой студии», были обналичены.
Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева действительно обналичила 133 млн рублей, выделенных из бюджета, однако вернула их в кассу наличными. Об этом во вторник заявил адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, передает ТАСС.
Сегодня в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», обвиняемым в мошенничестве.
Дмитрий Харитонов, адвокат: «Бывший главбух студии Масляева обналичила 133 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта „Платформа“».
Сам Серебренников в суде отверг обвинения в хищении средств и заявил, что Масляева оговорила его, передает «Интерфакс».
Кирилл Серебренников: «Возможно, так она себе вымолила самое мягкое наказание. Она сама призналась на очной ставке со мной, что украла 5 млн рублей. Я согласен, что ее действия можно расценивать как угодно — как уклонение от налогов, как бестолковость, но финансовые нарушения в бухгалтерии „Седьмой студии“ не были хищениями».
Свой домашний арест Серебренников по-прежнему считает незаконным.
Кирилл Серебренников: «Я не создавал преступной группы, я создавал проект „Платформа“. У меня нет к суду просьб в связи с моим домашним арестом, потому что он сам по себе незаконен».
Накануне в СК сообщили о завершении расследования по делу «Седьмой студии». Серебренникову предъявлено окончательное обвинение мошенничестве, а сумма ущерба после показаний бывшего главного бухгалтера увеличилась в два раза и достигла 133 млн рублей.
Напомним, Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении суммы, выделенной из бюджета на культурный проект «Платформа». Свою вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием.
Сегодня в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», обвиняемым в мошенничестве.
Дмитрий Харитонов, адвокат: «Бывший главбух студии Масляева обналичила 133 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта „Платформа“».
Сам Серебренников в суде отверг обвинения в хищении средств и заявил, что Масляева оговорила его, передает «Интерфакс».
Кирилл Серебренников: «Возможно, так она себе вымолила самое мягкое наказание. Она сама призналась на очной ставке со мной, что украла 5 млн рублей. Я согласен, что ее действия можно расценивать как угодно — как уклонение от налогов, как бестолковость, но финансовые нарушения в бухгалтерии „Седьмой студии“ не были хищениями».
Свой домашний арест Серебренников по-прежнему считает незаконным.
Кирилл Серебренников: «Я не создавал преступной группы, я создавал проект „Платформа“. У меня нет к суду просьб в связи с моим домашним арестом, потому что он сам по себе незаконен».
Накануне в СК сообщили о завершении расследования по делу «Седьмой студии». Серебренникову предъявлено окончательное обвинение мошенничестве, а сумма ущерба после показаний бывшего главного бухгалтера увеличилась в два раза и достигла 133 млн рублей.
Напомним, Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении суммы, выделенной из бюджета на культурный проект «Платформа». Свою вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием.
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