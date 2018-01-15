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    Сумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза. мошенничество, Следственный комитет, суды, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза

    Сумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза

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    Сумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза

    Сумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза

      Сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова возросла почти в два раза — до 133 млн рублей

      Как сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова, увеличение суммы ущерба связано с показаниями бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая уточняет и добавляет сумму.

      Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Режиссеру предъявлено окончательное обвинение в организации мошенничества.

      Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении крупной суммы, выделенной из бюджета на культурный проект «Платформа». Свою вину признала только Ника Масляева, которая заключила сделку со следствием.

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