Сумма ущерба по делу Серебренникова увеличилась в два раза

Сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова возросла почти в два раза — до 133 млн рублей
Как сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова, увеличение суммы ущерба связано с показаниями бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая уточняет и добавляет сумму.
Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Режиссеру предъявлено окончательное обвинение в организации мошенничества.
Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении крупной суммы, выделенной из бюджета на культурный проект «Платформа». Свою вину признала только Ника Масляева, которая заключила сделку со следствием.
Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Режиссеру предъявлено окончательное обвинение в организации мошенничества.
Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении крупной суммы, выделенной из бюджета на культурный проект «Платформа». Свою вину признала только Ника Масляева, которая заключила сделку со следствием.
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