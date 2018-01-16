Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Полиция прекратила расследование смерти вокалистки The Cranberries

    3 комментария
    • Фото: The Cranberries / facebook.com
    Полиция прекратила расследование смерти вокалистки The Cranberries

    Полиция прекратила расследование смерти вокалистки The Cranberries

    Полиция прекратила расследование смерти вокалистки The Cranberries
  • Фото: The Cranberries / facebook.com

    • Лондонская полиция не считает подозрительной скоропостижную смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, сообщил представитель Скотленд-Ярда.

    По словам собеседника ТАСС, полиция прекращает свое участие в расследовании. Теперь делом будет заниматься специалист-коронер, который обычно расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или внезапно.

    Представитель Скотленд-Ярда: «Это дело было передано коронеру, как это происходит в случае скоропостижной смерти на территории Великобритании. Для определения причин смерти будет проведено вскрытие тела».

    смотретьПолиция назвала «необъяснимой» смерть солистки The Cranberries в лондонском отеле
    Полиция назвала «необъяснимой» смерть солистки The Cranberries в лондонском отеле
    Напомним, солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась накануне в одном из отелей Лондона на 47-м году жизни. В британскую столицу она приехала для того, чтобы встретиться с группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой композиции Zombie.

    Пока причина смерти знаменитой певицы не называется. Ее кончину в полиции ранее назвали «необъяснимой», ведется следствие.

    Между тем друзья вокалистки рассказали, что у О’Риордан были серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что вокалистка страдала от болей в спине, из-за которых The Cranberries в прошлом году даже пришлось отменить большой тур. Кроме того, в последние недели у нее была тяжелая депрессия, а несколько лет назад у певицы было диагностировано биполярное расстройство.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru