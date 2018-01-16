Полиция прекратила расследование смерти вокалистки The Cranberries

Лондонская полиция не считает подозрительной скоропостижную смерть вокалистки ирландской
рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, сообщил представитель Скотленд-Ярда.
По словам собеседника ТАСС, полиция прекращает свое участие в расследовании. Теперь делом будет заниматься специалист-коронер, который обычно расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или внезапно.
Представитель Скотленд-Ярда: «Это дело было передано коронеру, как это происходит в случае скоропостижной смерти на территории Великобритании. Для определения причин смерти будет проведено вскрытие тела».
Напомним, солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась накануне в одном из отелей Лондона на 47-м году жизни. В британскую столицу она приехала для того, чтобы встретиться с группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой композиции Zombie.
Пока причина смерти знаменитой певицы не называется. Ее кончину в полиции ранее назвали «необъяснимой», ведется следствие.
Между тем друзья вокалистки рассказали, что у О’Риордан были серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что вокалистка страдала от болей в спине, из-за которых The Cranberries в прошлом году даже пришлось отменить большой тур. Кроме того, в последние недели у нее была тяжелая депрессия, а несколько лет назад у певицы было диагностировано биполярное расстройство.
Представитель Скотленд-Ярда: «Это дело было передано коронеру, как это происходит в случае скоропостижной смерти на территории Великобритании. Для определения причин смерти будет проведено вскрытие тела».
Напомним, солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась накануне в одном из отелей Лондона на 47-м году жизни. В британскую столицу она приехала для того, чтобы встретиться с группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой композиции Zombie.
Пока причина смерти знаменитой певицы не называется. Ее кончину в полиции ранее назвали «необъяснимой», ведется следствие.
Между тем друзья вокалистки рассказали, что у О’Риордан были серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что вокалистка страдала от болей в спине, из-за которых The Cranberries в прошлом году даже пришлось отменить большой тур. Кроме того, в последние недели у нее была тяжелая депрессия, а несколько лет назад у певицы было диагностировано биполярное расстройство.
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