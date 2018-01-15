Вокалистка группы The Cranberries скоропостижно умерла в возрасте 46 лет

Знаменитая ирландская певица Долорес О’Риордан скончалась на
47-м году жизни.
Вокалистка скоропостижно скончалась в Лондоне, куда она приехала для записи новой композиции, передает The Sun.
Причина смерти певицы пока не называется. Официальный представитель О’Риордан заявил, что члены семьи певицы «ошеломлены этой новостью и просят уважать их частную жизнь в это трудное время».
Долорес О’Риордан — ирландская певица, композитор и автор песен. Прославилась как вокалистка рок-группы The Cranberries, в которой она выступала с начала 1990-х. Также занималась сольной карьерой и участвовала в телешоу.
С 1994 по 2014 годы Долорес О’Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном. У пары остались трое детей — сын и две дочери.
Причина смерти певицы пока не называется. Официальный представитель О’Риордан заявил, что члены семьи певицы «ошеломлены этой новостью и просят уважать их частную жизнь в это трудное время».
Долорес О’Риордан — ирландская певица, композитор и автор песен. Прославилась как вокалистка рок-группы The Cranberries, в которой она выступала с начала 1990-х. Также занималась сольной карьерой и участвовала в телешоу.
С 1994 по 2014 годы Долорес О’Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном. У пары остались трое детей — сын и две дочери.
Комментарии