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    Вокалистка группы The Cranberries скоропостижно умерла в возрасте 46 лет

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    • Фото: Reuters © 2018, Ferran Paredes
    Вокалистка группы The Cranberries скоропостижно умерла в возрасте 46 лет

    Вокалистка группы The Cranberries скоропостижно умерла в возрасте 46 лет

    Вокалистка группы The Cranberries скоропостижно умерла в возрасте 46 лет
  • Фото: Reuters © 2018, Ferran Paredes

    • Знаменитая ирландская певица Долорес О’Риордан скончалась на 47-м году жизни.

    Вокалистка скоропостижно скончалась в Лондоне, куда она приехала для записи новой композиции, передает The Sun.

    Причина смерти певицы пока не называется. Официальный представитель О’Риордан заявил, что члены семьи певицы «ошеломлены этой новостью и просят уважать их частную жизнь в это трудное время».

    Долорес О’Риордан — ирландская певица, композитор и автор песен. Прославилась как вокалистка рок-группы The Cranberries, в которой она выступала с начала 1990-х. Также занималась сольной карьерой и участвовала в телешоу.

    С 1994 по 2014 годы Долорес О’Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном. У пары остались трое детей — сын и две дочери.

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