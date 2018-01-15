Полиция назвала «необъяснимой» смерть солистки The Cranberries в лондонском отеле

Британские правоохранители выясняют обстоятельства смерти певицы Долорес О’Риордан, которая скончалась на
47-м году жизни.
Как заявил представитель полиции, на данный момент гибель вокалистки считается «необъяснимой». Речь идет о «внезапной смерти», передает Daily Mail.
Напомним, 46-летняя Долорес О’Риордан скончалась в номере лондонского отеля. В столицу Великобритании она приехала для записи новой композиции.
Ранее официальный представитель певицы сообщил, что члены ее семьи ошеломлены трагической новостью и «просят уважать их частную жизнь в это трудное время».
Долорес О’Риордан получила всемирную известность как солистка группы The Cranberries. К этому коллективу она присоединилась в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. Также О’Риордан занималась сольной карьерой. У вокалистки осталось трое детей — сын и две дочери.
Напомним, 46-летняя Долорес О’Риордан скончалась в номере лондонского отеля. В столицу Великобритании она приехала для записи новой композиции.
Ранее официальный представитель певицы сообщил, что члены ее семьи ошеломлены трагической новостью и «просят уважать их частную жизнь в это трудное время».
Долорес О’Риордан получила всемирную известность как солистка группы The Cranberries. К этому коллективу она присоединилась в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. Также О’Риордан занималась сольной карьерой. У вокалистки осталось трое детей — сын и две дочери.
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