Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

Сегодня в суде Перми должны избрать меру пресечения подросткам, которые накануне напали на школьников прямо во время уроков. Дети сейчас находятся в больнице. Там же и подозреваемые в покушении на убийство.
Сегодня утром учительница начальных классов Наталья Шагулина пришла в себя, но побеседовать с ней следователи не смогли. Женщина, которая закрыла собой детей от вооруженных подростков и получила тяжелые ранения, еще не может говорить. Врачи не пускают в палату реанимационного отделения даже близких. Медики не дают прогнозов, но говорят, что состояние Шагулиной стабильно тяжелое.
Тем временем четвероклассников, которые пострадали во время ЧП в Пермской школе, навестила детский омбудсмен. Анна Кузнецова вместе со своими помощниками вылетела из столицы, как только стало известно о страшном инциденте.
В больнице сейчас остаются девять детей. Состояние семерых у медиков опасений уже не вызывает. Еще двое ночью перенесли операции и пока находятся под наблюдением специалистов.
Под контролем медиков остаются и те, кто совершил нападение: бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе. Уже точно известно: после нападения они планировали убить друг друга и успели нанести друг другу неглубокие раны.
Сыщики уже допросили фигурантов уголовного дела, его возбудили по статье «Покушение на убийство». Подростки заявили, что своим преступлением хотели прославиться, долго к нему готовились и даже посвятили в свои планы кого-то из знакомых.
Следователям уже ясно, что в здание преступник прошли через пункт охраны. Биджаков воспользовался своим старым пропуском — он сохранил его после того, как перешел из этой школы в колледж.
По сути, вооруженные подростки беспрепятственно оказались в школе и ничем не привлекли внимание охранников. Почему — сейчас выясняют следователи. После ЧП во всех без исключения пермских школах усилены меры безопасности, каждое учебное заведение проверит специальная комиссия. Тем временем сотрудники СК намерены пообщаться с родителями подозреваемых. Известно, что оба преступника выросли в благополучных семьях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Тем временем четвероклассников, которые пострадали во время ЧП в Пермской школе, навестила детский омбудсмен. Анна Кузнецова вместе со своими помощниками вылетела из столицы, как только стало известно о страшном инциденте.
В больнице сейчас остаются девять детей. Состояние семерых у медиков опасений уже не вызывает. Еще двое ночью перенесли операции и пока находятся под наблюдением специалистов.
Под контролем медиков остаются и те, кто совершил нападение: бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе. Уже точно известно: после нападения они планировали убить друг друга и успели нанести друг другу неглубокие раны.
Сыщики уже допросили фигурантов уголовного дела, его возбудили по статье «Покушение на убийство». Подростки заявили, что своим преступлением хотели прославиться, долго к нему готовились и даже посвятили в свои планы кого-то из знакомых.
Следователям уже ясно, что в здание преступник прошли через пункт охраны. Биджаков воспользовался своим старым пропуском — он сохранил его после того, как перешел из этой школы в колледж.
По сути, вооруженные подростки беспрепятственно оказались в школе и ничем не привлекли внимание охранников. Почему — сейчас выясняют следователи. После ЧП во всех без исключения пермских школах усилены меры безопасности, каждое учебное заведение проверит специальная комиссия. Тем временем сотрудники СК намерены пообщаться с родителями подозреваемых. Известно, что оба преступника выросли в благополучных семьях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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