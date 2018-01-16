Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы. дети и подростки, Пермь, суды, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

    10 комментариев
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы

      Сегодня в суде Перми должны избрать меру пресечения подросткам, которые накануне напали на школьников прямо во время уроков. Дети сейчас находятся в больнице. Там же и подозреваемые в покушении на убийство.

      Сегодня утром учительница начальных классов Наталья Шагулина пришла в себя, но побеседовать с ней следователи не смогли. Женщина, которая закрыла собой детей от вооруженных подростков и получила тяжелые ранения, еще не может говорить. Врачи не пускают в палату реанимационного отделения даже близких. Медики не дают прогнозов, но говорят, что состояние Шагулиной стабильно тяжелое.

      Тем временем четвероклассников, которые пострадали во время ЧП в Пермской школе, навестила детский омбудсмен. Анна Кузнецова вместе со своими помощниками вылетела из столицы, как только стало известно о страшном инциденте.

      В больнице сейчас остаются девять детей. Состояние семерых у медиков опасений уже не вызывает. Еще двое ночью перенесли операции и пока находятся под наблюдением специалистов.

      смотретьРезня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки
      Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки
      Под контролем медиков остаются и те, кто совершил нападение: бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе. Уже точно известно: после нападения они планировали убить друг друга и успели нанести друг другу неглубокие раны.

      смотретьЗадержание одного из напавших на школу в Перми сняли на видео
      Задержание одного из напавших на школу в Перми сняли на видео
      Сыщики уже допросили фигурантов уголовного дела, его возбудили по статье «Покушение на убийство». Подростки заявили, что своим преступлением хотели прославиться, долго к нему готовились и даже посвятили в свои планы кого-то из знакомых.

      Следователям уже ясно, что в здание преступник прошли через пункт охраны. Биджаков воспользовался своим старым пропуском — он сохранил его после того, как перешел из этой школы в колледж.

      По сути, вооруженные подростки беспрепятственно оказались в школе и ничем не привлекли внимание охранников. Почему — сейчас выясняют следователи. После ЧП во всех без исключения пермских школах усилены меры безопасности, каждое учебное заведение проверит специальная комиссия. Тем временем сотрудники СК намерены пообщаться с родителями подозреваемых. Известно, что оба преступника выросли в благополучных семьях.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

      Новости по теме

      Резня в пермской школе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru