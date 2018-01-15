В Крыму ответили на заявление Порошенко об украинском гимне в Симферополе

Крымский
вице-премьер Дмитрий Полонский заявил, что Пётр Порошенко никогда не услышит украинский гимн на полуострове.
Полонский подчеркнул, что жители Крыма гордятся и с удовольствием поют гимн России.
При этом вице-премьер заявил, что ему жалко Порошенко, у которого до сих «в ушах звучат гимны», передает РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Мне крайне жаль этого человека, если у него в ушах до сих пор звучат эти гимны на территории республики и Севастополя. У нас эти гимны давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было. У крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн — это гимн Российской Федерации. Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем».
Напомним, ранее Порошенко заявил, что верит в то, что украинский гимн обязательно «будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе». Громкое заявление украинский президент приурочил к 26-летию музыкальной редакции национального гимна.
О Крыме сегодня говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции. Он сказал, что Россия уважает территориальную целостность Украины «в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией».
При этом вице-премьер заявил, что ему жалко Порошенко, у которого до сих «в ушах звучат гимны», передает РИА Новости.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Мне крайне жаль этого человека, если у него в ушах до сих пор звучат эти гимны на территории республики и Севастополя. У нас эти гимны давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было. У крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн — это гимн Российской Федерации. Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем».
Напомним, ранее Порошенко заявил, что верит в то, что украинский гимн обязательно «будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе». Громкое заявление украинский президент приурочил к 26-летию музыкальной редакции национального гимна.
О Крыме сегодня говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции. Он сказал, что Россия уважает территориальную целостность Украины «в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией».
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