Лавров: Россия уважает границы Украины без Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после референдума в Крыму в 2014 году.

Такое заявление Лавров сделал на большой пресс-конференции по итогам 2017 года.



Сергей Лавров: «Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией».



Главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия политически заинтересована в выполнении минских договоренностей в полном объеме без каких-либо изъятий. По словам Лаврова, это вписывается в линию Москвы на полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах. Которые, подчеркнул Лавров, сложились после проведенного в полном соответствии с международным правом референдума.



Министр добавил, что Запад искусственно усиливает тему Украины и ошибочно считает ее краеугольного камнем в противостоянии с Россией.



Сергей Лавров: «Украина — это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом. Считаю такой подход ошибочным и абсолютно политизированным».



При этом Лавров уверен, что кризис на востоке Украины давно был бы урегулирован, если бы западные страны отошли от бездумной поддержки Киева и сосредоточились на выполнении минских договоренностей. Лавров добавил, что на сегодняшний день минским соглашениям нет альтернативы и заверил, что Россия в продолжит добиваться их полной и последовательной реализации.