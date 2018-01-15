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    Порошенко пообещал, что гимн Украины будет звучать в Крыму

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    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Порошенко пообещал, что гимн Украины будет звучать в Крыму

    Порошенко пообещал, что гимн Украины будет звучать в Крыму

    Порошенко пообещал, что гимн Украины будет звучать в Крыму
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что гимн Украины обязательно зазвучит в Крыму, а также в Луганске и Донецке.

    Украинский лидер выложил на своей странице в Facebook видеоролик, на котором дети поют гимн Украины. В комментарии к видео Порошенко пояснил, что пост приурочен к 26-летию музыкальной редакции национального гимна и пообещал, что он обязательно будет звучать в Симферополе и Севастополе, Донецке и Луганске.

    Пётр Порошенко: «Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе».

    Подобное заявление Порошенко уже делал в августе прошлого года, правда только в отношении Донецка. Тогда он поздравил его жителей с днем города и добавил, что в Донецке вскоре снова будет звучать украинский гимн.

    Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, который прошел в марте 2014 года. 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.



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