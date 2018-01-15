Прощание с артистом: поклонники устроили Михаилу Державину последнюю овацию

Последние почести актеру Михаилу Державину воздали в Театре сатиры. На знаменитой сцене, где народный артист прослужил ровно полвека, сегодня, по признанию его коллег, он представил свою самую печальную роль.
Державин несколько месяцев был серьезно болен, но труппа до последнего ждала его возвращения на сцену. Да и он сам верил, что вернется. 10 января актер умер в больнице. По словам его вдовы Роксаны Бабаян, у артиста не выдержало сердце. Проститься с актером сегодня пришли близкие, друзья, коллеги и зрители. Церемония завершилась аплодисментами. Собравшиеся в Театре сатиры на улице устроили артисту последнюю овацию.
Владимир Винокур, народный артист РСФСР: «Сегодня он сыграл свою самую плохую роль в своей жизни, потому что все его роли были светлые и жизнерадостные. Надо просто помнить его и любить, потому что Миша был жизнелюбивый человек».
Сергей Степашин, в 2000 — 2013 гг. — председатель Счетной палаты РФ: «Мы дружили давно уже. Мало кто знает, что Михаил был не только актером кино и театра, он еще занимался благотворительной деятельностью. На этой почве мы и сошлись. Они с Роксаной в Подмосковье строили маленькие гостиницы для брошенных животных. Вот в этом весь Державин».
Как передает корреспондент Инна Осипова, Михаил Державин был из тех редких звезд, которых знает в лицо вся страна, но о его жизни не так много писали в прессе. Жутко положительный, как-то пошутил он сам о себе, в скандалах не участвовал. Родился, вырос, учился и жил на Арбате. Отец Державина был театральным актером, поэтому он для себя иной судьбы не представлял.
Его дебют состоялся в Омске в годы войны. Во время эвакуации маленький Державин выступил перед ранеными. Он добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.
Он, конечно, никогда не был Закадром Внекадровичем Нетронутым, который не снялся в 167 картинах. «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу», — написал о себе Михаил Державин в мемуарах. Книга была издана в сентябре прошлого года. Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья. Похоронят Михаила Державина на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца.
Владимир Винокур, народный артист РСФСР: «Сегодня он сыграл свою самую плохую роль в своей жизни, потому что все его роли были светлые и жизнерадостные. Надо просто помнить его и любить, потому что Миша был жизнелюбивый человек».
Сергей Степашин, в 2000 — 2013 гг. — председатель Счетной палаты РФ: «Мы дружили давно уже. Мало кто знает, что Михаил был не только актером кино и театра, он еще занимался благотворительной деятельностью. На этой почве мы и сошлись. Они с Роксаной в Подмосковье строили маленькие гостиницы для брошенных животных. Вот в этом весь Державин».
Как передает корреспондент Инна Осипова, Михаил Державин был из тех редких звезд, которых знает в лицо вся страна, но о его жизни не так много писали в прессе. Жутко положительный, как-то пошутил он сам о себе, в скандалах не участвовал. Родился, вырос, учился и жил на Арбате. Отец Державина был театральным актером, поэтому он для себя иной судьбы не представлял.
Его дебют состоялся в Омске в годы войны. Во время эвакуации маленький Державин выступил перед ранеными. Он добился успеха и на сцене театра, и в кино, но настоящая слава Михаила Державина настигла на телевидении. Зрители полюбили его как Пана Ведущего в «Кабачке 13 стульев», а шутки из их выступлений с Александром Ширвиндтом тут же расходились на цитаты.
Он, конечно, никогда не был Закадром Внекадровичем Нетронутым, который не снялся в 167 картинах. «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу», — написал о себе Михаил Державин в мемуарах. Книга была издана в сентябре прошлого года. Сам автор не смог сам присутствовать на презентации из-за болезни. Вместо него книгу представляли его жена и лучшие друзья. Похоронят Михаила Державина на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца.
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