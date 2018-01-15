Саакашвили усомнился в подлинности письма Петра Порошенко к ФСБ

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили высказался по поводу появившемся в СМИ письма, якобы составленного украинским лидером Петром Порошенко, с обещанием не вредить российским интересам.
В достоверности обнародованных документов Саакашвили усомнился. На своей странице в Facebook он написал, что считает «президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны», не не может поверить, чтобы украинский президент «был таким глупым, чтобы оставить официальный документ о сотрудничестве с ФСБ».
Грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины, якобы датированное 2007 годом. Утверждается, что Пётр Порошенко написал это послание, когда его не пустили в Россию. В документе говорится, что автор обязуется неукоснительно соблюдать действующее законодательство и не заниматься антироссийской деятельностью.
Администрация Порошенко назвала документы «фейком» и «низкопробной подделкой», а депутат Верховной рады Виталий Куприй по факту «государственной измены» президента страны решил направить запрос в СБУ.
«Руставі-2»- це найкращий канал в регіоні з дуже професійними журналістами, які, як правило, перевіряють джерела. Те, що…Опубликовано Mikheil Saakashvili 14 января 2018 г.
Грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили, обнародовал заявление нынешнего президента Украины, якобы датированное 2007 годом. Утверждается, что Пётр Порошенко написал это послание, когда его не пустили в Россию. В документе говорится, что автор обязуется неукоснительно соблюдать действующее законодательство и не заниматься антироссийской деятельностью.
Администрация Порошенко назвала документы «фейком» и «низкопробной подделкой», а депутат Верховной рады Виталий Куприй по факту «государственной измены» президента страны решил направить запрос в СБУ.
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