СМИ сообщили об обещании Порошенко не вредить интересам России

Грузинский телеканал
«Рустави-2» обнародовал заявление, которое, предположительно, написал нынешний президент Украины в 2007 году. В нем Пётр Порошенко обещает не вредить интересам России и соблюдать действующее законодательство.
Из заявления Петра Порошенко: «Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».
В обращении, адресованном директору ФСБ, Порошенко утверждает, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, занимавшего тогда пост президента Украины.
Из заявления Петра Порошенко: «К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы „Рошен“ (Липецкая область) и „Богдан“ (Нижегородская область)».
3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России. В МИД РФ пояснили, что запрет на въезд стал ответом на недружественную политику Киева в отношении российских граждан, уточняет РИА Новости.
პეტრო პოროშენკოს სკანდალური წერილი, რას წერდა უკრაინის პრეზიდენტი რუსულ უშიშროებას, ვრცლად იხილეთ ამ ბმულზეОпубликовано Rustavi 2 13 января 2018 г.
http://rustavi2.ge/ka/news/94287
В обращении, адресованном директору ФСБ, Порошенко утверждает, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, занимавшего тогда пост президента Украины.
Из заявления Петра Порошенко: «К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы „Рошен“ (Липецкая область) и „Богдан“ (Нижегородская область)».
3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России. В МИД РФ пояснили, что запрет на въезд стал ответом на недружественную политику Киева в отношении российских граждан, уточняет РИА Новости.
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