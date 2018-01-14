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    СМИ сообщили об обещании Порошенко не вредить интересам России

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    СМИ сообщили об обещании Порошенко не вредить интересам России

    СМИ сообщили об обещании Порошенко не вредить интересам России

    СМИ сообщили об обещании Порошенко не вредить интересам России
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал заявление, которое, предположительно, написал нынешний президент Украины в 2007 году. В нем Пётр Порошенко обещает не вредить интересам России и соблюдать действующее законодательство.

    Из заявления Петра Порошенко: «Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ».

    პეტრო პოროშენკოს სკანდალური წერილი, რას წერდა უკრაინის პრეზიდენტი რუსულ უშიშროებას, ვრცლად იხილეთ ამ ბმულზე

    http://rustavi2.ge/ka/news/94287

    Опубликовано Rustavi 2 13 января 2018 г.

    В обращении, адресованном директору ФСБ, Порошенко утверждает, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко, занимавшего тогда пост президента Украины.

    Из заявления Петра Порошенко: «К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы „Рошен“ (Липецкая область) и „Богдан“ (Нижегородская область)».

    3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России. В МИД РФ пояснили, что запрет на въезд стал ответом на недружественную политику Киева в отношении российских граждан, уточняет РИА Новости.

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