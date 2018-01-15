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    В Раде заподозрили Порошенко в госизмене

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    В Раде заподозрили Порошенко в госизмене

    В Раде заподозрили Порошенко в госизмене

    В Раде заподозрили Порошенко в госизмене
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что собирается направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко. Поводом для этого стала публикация заявления, в котором Порошенко якобы обещает не вредить интересам России.

    Виталий Куприй, депутат Рады: «Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты».

    Сьогодні телефонним коментарем на телеканалі News One анонсував подання мною депутатського запиту до СБУ по факту держав…

    Опубликовано Віталій Купрій 14 января 2018 г.

    Некоторые подписчики поддержали инициативу депутата. При этом они отметили, что экспертизу должны проводить независимые специалисты в Европе.

    Ранее грузинский телеканал опубликовал заявление, которое, по информации журналистов, написал Пётр Порошенко в 2007 году, когда его не пустили на территорию России. В тексте содержится обещание не вредить интересам России и соблюдать действующее законодательство. В администрации украинского президента документ назвали «низкопробной подделкой».

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