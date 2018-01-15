МЧС предупреждает об опасности схода лавин в горах Северного Кавказа

На территории всего Северного Кавказа возможен сход лавин. Соответствующее экстренное предупреждение распространило МЧС.
В ближайшие сутки в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане существует риск обвалов. Виной всему рекордные снегопады. Лавины угрожают блокировать дороги и нарушить энергоснабжение, а также могут доставить неприятности туристам, которые решатся сойти с проверенных маршрутов.
В Приэльбрусье, где сейчас пик горнолыжного сезона, внедряют экстремальный метод борьбы с лавинами — подсекание. Спасатели местных курортов сами спускаются по склонам на лыжах и принудительно вызывают обвал.
Тем временем в соцсетях опубликовали видео из Хакасии, где лавина накрыла группу туристов на снегоходах. Два человека погибли, остальных бросились спасать очевидцы, оказавшиеся на месте ЧП спустя минуты после обвала. Копать не прекращали до тех пор, пока не убедились, что больше под снегом никого нет. В итоге пять человек спасены.
В Приэльбрусье, где сейчас пик горнолыжного сезона, внедряют экстремальный метод борьбы с лавинами — подсекание. Спасатели местных курортов сами спускаются по склонам на лыжах и принудительно вызывают обвал.
Тем временем в соцсетях опубликовали видео из Хакасии, где лавина накрыла группу туристов на снегоходах. Два человека погибли, остальных бросились спасать очевидцы, оказавшиеся на месте ЧП спустя минуты после обвала. Копать не прекращали до тех пор, пока не убедились, что больше под снегом никого нет. В итоге пять человек спасены.
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