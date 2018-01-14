Появилось видео спасения попавших под лавину туристов в Хакасии

Лавина, сошедшая в Хакасии, убила двоих человек.
Из-под снежных завалов удалось спасти пятерых.
Появилось видео из Орджоникидзевского района Хакасии, где сошла лавина. На кадрах запечатлено, как из-под снежных масс откапывали туристов. Слышны крики спасателей и тяжелые стоны людей.
По данным агентства «Запад 24» очевидец стихийного бедствия оказался на месте трагедии уже через несколько минут после схода лавины. Он самостоятельно начал откапывать группу туристов, которых завалило снегом. Ему удалось самостоятельно вытащить из-под завалов одного человека, а когда он начал откапывать второго, подоспела помощь.
Михаил, очевидец: «Пока я откапывал лопатой человека, приехали ребята с щупом. С его помощью я нашел еще двоих, которые практически задыхались. Один был с рацией, он сообщал, что ему страшно, тяжело дышать, и просил, чтобы его скорее нашли».
Напомним, снежная лавина сошла 13 января, она накрыла группу туристов, которая отправилась в труднодоступный район кататься на снегоходах. В результате погибли два человека.
По данным агентства «Запад 24» очевидец стихийного бедствия оказался на месте трагедии уже через несколько минут после схода лавины. Он самостоятельно начал откапывать группу туристов, которых завалило снегом. Ему удалось самостоятельно вытащить из-под завалов одного человека, а когда он начал откапывать второго, подоспела помощь.
Михаил, очевидец: «Пока я откапывал лопатой человека, приехали ребята с щупом. С его помощью я нашел еще двоих, которые практически задыхались. Один был с рацией, он сообщал, что ему страшно, тяжело дышать, и просил, чтобы его скорее нашли».
Напомним, снежная лавина сошла 13 января, она накрыла группу туристов, которая отправилась в труднодоступный район кататься на снегоходах. В результате погибли два человека.
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