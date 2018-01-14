Снежная лавина убила двух туристов в Хакасии

Сход снежной лавины Хакасии стал причиной гибели двух туристов.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. Как сообщили в МЧС, сход снежной массы произошел в субботу в труднодоступном месте, добраться до которого можно только на снегоходах. Там отдыхала группа из шести человек. Стихия застала туристов врасплох. Для спасения на место выехали 10 специалистов Южно-Сибирского поисково- спасательного отряда из Абакана.
ГУ МЧС России по республике Хакасия: «Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом».
С родственниками погибших работает психолог, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
ГУ МЧС России по республике Хакасия: «Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом».
С родственниками погибших работает психолог, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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