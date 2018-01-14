Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    Снежная лавина убила двух туристов в Хакасии

    комментировать

    Снежная лавина убила двух туристов в Хакасии

    Снежная лавина убила двух туристов в Хакасии

    Сход снежной лавины Хакасии стал причиной гибели двух туристов.

    Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе. Как сообщили в МЧС, сход снежной массы произошел в субботу в труднодоступном месте, добраться до которого можно только на снегоходах. Там отдыхала группа из шести человек. Стихия застала туристов врасплох. Для спасения на место выехали 10 специалистов Южно-Сибирского поисково- спасательного отряда из Абакана.

    ГУ МЧС России по республике Хакасия: «Поисковые работы на месте схода лавины завершены. В результате схода снежной массы погибли два человека. До прибытия спасателей на место происшествия туристы обнаружили погибших мужчин под снегом».

    С родственниками погибших работает психолог, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru