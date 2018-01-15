СМИ: Россия планирует ввести санкции против сотрудников WADA

Российские сенаторы прорабатывают вопрос о введении санкций в отношении некоторых функционеров WADA, причастных к отстранению сборной РФ от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом рассказал председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.
По словам Климова, в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к отстранению сборной России, пишут «Известия».
Андрей Климов, сенатор: «Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов».
По информации издания, в списке могут оказаться не только члены WADA. В поле зрения сенаторов попали около 10 человек, среди которых есть граждане США и Великобритании.
Ранее хакерская группа Fancy Bears получила доступ к документам, из которых следует, что истинной задачей комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена была не борьба за чистый спорт, а стремление получить контроль над МОК и отстранить нашу сборную от Олимпиады. Якобы с этой целью и был раскручен допинг-скандал, из-за которого наших атлетов лишили путевок на Игры, дискредитировали национальный комитет, а заодно и все олимпийское движение.
Андрей Климов, сенатор: «Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов».
По информации издания, в списке могут оказаться не только члены WADA. В поле зрения сенаторов попали около 10 человек, среди которых есть граждане США и Великобритании.
Ранее хакерская группа Fancy Bears получила доступ к документам, из которых следует, что истинной задачей комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена была не борьба за чистый спорт, а стремление получить контроль над МОК и отстранить нашу сборную от Олимпиады. Якобы с этой целью и был раскручен допинг-скандал, из-за которого наших атлетов лишили путевок на Игры, дискредитировали национальный комитет, а заодно и все олимпийское движение.
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